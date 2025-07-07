vivo’nun Şimşek Hızında Şarj Olan Yeni Telefonu Sızdı!

Çinli Android akıllı telefon üreticisi vivo, rekabette öne geçebilmek için ürün kataloğunu genişletmeye devam ediyor. Özellikle yüksek hızlı şarj destekli modelleriyle dikkat çeken şirket, kısa süre önce X300 serisini tüketicilerin beğenisine sunmuştu. Son gelen bilgilere göre firma, 2025 yılı bitmeden yeni bir akıllı telefon daha tanıtmaya hazırlanıyor. Henüz adı bilinmeyen bu model için kritik bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

vivo'nun Yeni Modeli Sertifika Aldı

vivo V2536A model numarasına sahip bir akıllı telefonun 3C sertifikası aldığı ortaya çıktı. Bu sertifika cihazın 100W hızlı şarj desteğiyle geleceğini ortaya koyuyor. Ne yazık ki bunun dışında başka bir bilgi mevcut değil. Nitekim akıllı telefonun tam adı bile bilinmiyor.

vivo'nun şu anda X300 Ultra, şirketin alt markası iQOO ise iQOO Neo 11 üzerinde çalıştığı biliniyor. Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alması beklenen bu modellerden herhangi birinin V2536A model numaralı cihaza ait olup olmadığı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Öte yandan vivo’nun Dimensity 9500 Plus yonga setine sahip X300s modeli üzerinde çalıştığı da iddialar arasında yer alıyor. 3C sertifikası alan akıllı telefonla ilgili önümüzdeki aylarda yeni bilgilerin ortaya çıkması muhtemel. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En iyi akıllı telefonlar arasında yer alması beklenen vivo V3536A'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.