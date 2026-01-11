vivo'dan Popüler Modele Android 16 Güncellemesi! Testler Başladı

Android üreticileri kullanıcılarını en güncel yazılımla buluşturmak için çalışmaya devam ediyor. Bu üreticiler arasında yer alan vivo da Android 16 tabanlı OriginOS 6'yı daha fazla cihaza sunmak için yoğun mesai harcıyor. Geçtiğimiz aylarda vivo X100 Ultra için müjdeyi veren şirket, şimdi ise vivo V40 için yeni yazılım testlerini başlattı. İşte ayrıntılar...

vivo V40 İçin OriginOS 6 Güncellemesi Yolda

vivo V40 kullanıcıları için Android 16 tabanlı OriginOS 6 test güncellemesinin dağıtımına başlandı. Güncelleme şu an için test aşamasında olduğu için tüm kullanıcılara açık değil. Kararlı sürümün yakın zamanda tüm vivo V40 sahiplerine sunulması bekleniyor. Resmi çıkış tarihi henüz açıklanmasa da çok uzun süre beklemeyeceğiz gibi görünüyor.

PD2363BF_EX_A_16.2.6.15.W30 sürüm numarasına sahip güncellemenin indirme boyutu yaklaşık 4,3 GB olarak belirtiliyor. Peki test aşamasındaki bu yeni yazılıma nasıl ulaşılır? Bunun için sadece birkaç adımı takip etmeniz gerekiyor.

OriginOS 6 Test Güncellemesi Nasıl İndirilir?

1. Adım: Telefonunuzdan Ayarlar uygulamasına giriş yapın.

Telefonunuzdan Ayarlar uygulamasına giriş yapın. 2. Adım: Telefon Hakkında > Sistem güncellemeleri > Deneme sürümü yolunu izleyin.

Telefon Hakkında > Sistem güncellemeleri > Deneme sürümü yolunu izleyin. 3. Adım: İlgili sayfa üzerinden Android 16 tabanlı OriginOS 6 güncellemesini indirebilirsiniz.

Android 16 Tabanlı OriginOS 6 Yenilikleri

OriginOS 6, sistem genelinde birçok yeni özellik, iyileştirme ve görsel yeniliği beraberinde getiriyor. Kontrol Merkezi ve bildirim alanı artık daha sadeyken, yeni yazı tipleri ve animasyonlar ekleniyor. Bununla birlikte kilit ekranı için sunulan yeni saat stilleri ve widget seçenekleri de gözden kaçmıyor.

Öte yandan sistem optimizasyonları da yapıldı. Bu sayede uygulamalar artık daha hızlı açılıyor. Batarya tarafında da iyileştirmeler bulunuyor. Öyle ki pil ömrünün artık daha uzun olduğu belirtiliyor.

2024 yılında tanıtılan vivo V40, kutudan Android 14 ile çıkmıştı. Bu da Android 16’nın cihaz için ikinci büyük işletim sistemi güncellemesi olduğu anlamına geliyor. Neyse ki bununla bitmeyecek. Zira Android 17 güncellemesini de alması bekleniyor. Ancak bu son büyük Android güncellemesi olacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.