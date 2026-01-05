vivo'dan Çok Güçlü Telefon Geliyor! 120Hz OLED Ekranı Var

vivo'nun X300 FE isimli yeni akıllı telefon modeli hakkında önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda fiyatı ortaya çıkan vivo X300 FE bu kez sertifika platformunda görüntülendi. Bu sertifika, telefonun çok yakında tanıtılacağı anlamına geliyor. Android telefon, yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle öne çıkacak.

vivo X300 FE, Yeni Bir Sertifika Aldı

Bütçe dostu Android telefon vivo X300 FE, V237 model numarsı ile birlikte BIS sertifika platformunda ortaya çıktı. Bu sertifika, X300 FE'nin Hindistan pazarında satışa sunulmak üzere gerekli resmî onay sürecine girdiği anlamına geliyor. Telefonun Hindistan dışında hangi ülkelerde piyasaya sürüleceği henüz bilinmiyor.

vivo X300 FE'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,31 inç

6,31 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 90W kablolu, 40W kablosuz

90W kablolu, 40W kablosuz Arka Kamera: 50 MP ana (OIS) + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP periskop telefoto

50 MP ana (OIS) + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP periskop telefoto Ön Kamera: 50 MP

50 MP Güvenlik: Ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü

İddiaya göre vivo X300 FE gücünü Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan vivo S50'de ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti.

Akıllı telefonun ekranı 6,31 inç büyüklüğünde olacak. X300 FE, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera yer alacak.

vivo X300 FE'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X300 FE'nin 60.000 rupi (28.623 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Fiyat etiketine dair herhangi bir resmî açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğini belirtelim. vivo X200 FE için 54.999 inr (26.237 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti.