vivo'nun Fiyat Performans Canavarı Yolda! 90W Hızlı Şarja Sahip

vivo'nun yeni akıllı telefon modeli X300 FE hakkında önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde fiyat etiketi sızdırılan vivo X300 FE bu kez sertifika platformunda görüntülendi. Bu sertifika, telefonun çok yakında tanıtılacağı anlamına geliyor. vivo'nun yeni telefonu, OLED ekranıyla etkileyici bir deneyim sunacak.

vivo X300 FE Yeni Sertifika Aldı

vivo X300 FE, V2537 ve V2542 model numaraları ile birlikte Bluetooth SIG sertifika platformunda ortaya çıktı. Bluetooth SIG sertifikasyonunda görüntülenen cihazlar genellikle bir ay içinde tanıtılıyor. Dolayısıyla uygun fiyatlı amiral gemisi X300 FE'nin ocak ayının sonunda veya şubat ayında tanıtılması bekleniyor.

vivo X300 FE'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,31 inç

6,31 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Arka Kamera: 50 MP ana (OIS) + 8 MP ultra geniş + 50 MP periskop telefoto (3x optik zoom)

50 MP ana (OIS) + 8 MP ultra geniş + 50 MP periskop telefoto (3x optik zoom) Ön Kamera: 50 MP

50 MP İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 90W kablolu, 40W kablosuz

90W kablolu, 40W kablosuz Güvenlik: Ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü

vivo X300 FE gücünü Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan vivo S50'de ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti.

Telefonun ekranı 6,31 inç büyüklüğünde olacak. Uygun fiyatlı amiral gemisi, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefonda 6.500 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Cihaz ayrıca 90W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek.

vivo X300 FE'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X300 FE'nin 60.000 rupi (28.618 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Fiyat etiketine dair herhangi bir resmî açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğini belirtelim. vivo X200 FE için 54.999 inr (26.296 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti.