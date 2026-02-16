vivo'nun Dev Bataryalı Telefonu Ortaya Çıktı! Çok Hızlı Şarj Olacak

vivo X300 FE ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçitğimiz haftalarda BIS sertifikası alan vivo X300 FE, bu kez yeni bir sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Yakında tanıtılması beklenen akıllı telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen güçlü bir işlemcisi bulunacak. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı sunacak.

vivo X300 FE'nin TÜV Sertifikası ne Anlama Geliyor?

vivo X300 FE TÜV sertifikası aldı. Bu sertifika, akıllı telefonun uluslararası güvenlik, kalite ve çevre standartlarına uygun olduğunu gösteriyor. TÜV sertifikasında yer alan bilgilere göre akıllı telefon 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, vivo X300 FE'nni uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre telefonda 40W kablosuz hızlı şarj desteği de bulunacak.

vivo X300 FE'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 90W kablolu, 40W kablosuz

90W kablolu, 40W kablosuz Ön Kamera: 50 MP

50 MP Ana Kamera: 50 MP ana (OIS)

50 MP ana (OIS) Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ekran Boyutu: 6,31 inç

6,31 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Parmak İzi Sensörü: Ekran altı ultrasonik parmak izi sensörü

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefonda Snapdragon 8 Gen 5 bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. vivo S50'de ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi mevcut.

vivo X300 FE'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Akıllı telefonun ön yüzeyinde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Telefon ayrıca ekran altı parmak izi sensörüne sahip olacak.

vivo X300 FE'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X200 FE'nin 12 B RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü şu anda 59 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. X300 FE'nin serinin önceki modelinden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 65 bin TL civarı başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle farklı fiyata sahip oalbileceğini belirtelim.

vivo X300 FE Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo X300 FE'nin 2026 yılının mart ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. 2025 yılının haziran ayında tanıtılan vivo X200 FE Türkiye'de satılıyor. Serinin yeni modeli X300 FE'nin de Türkiye'de satılması bekleniyor.