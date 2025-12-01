vivo'dan Yeni Amiral Gemisi Geliyor! Dev Bataryaya Sahip

vivo, geçtiğimiz aylarda X300 ve X300 Pro modellerini tanıtmıştı. Ortaya çıkan bilgilere göre X300 serisine yeni bir model katılmaya hazırlanıyor. X300 Ultra olarak isimlendirilen akıllı telefonun batarya kapasitesi ortaya çıktı. Paylaşıaln bilgilere göre amiral gemisi, dev batarya sayesinde çok uzun pil ömrü sunacak.

vivo X300 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre vivo X300 Ultra'da 7.000 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Bu dev batarya, tek şarjla bile akıllı telefonun uzun süre boyunca kullanılabilmesine imkân tanıyacak. vivo X300'de 6.040 mAh, vivo X300 Pro'da ise 6.510 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti.

X300 Ultra'nın arka tarafında üç adet kamera bulunacak. Bu kameraların iki tanesi 200 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Diğer kamera ise 50 megapiksel çözünürlüğünde olacak. vivo X200 Ultra'da 50 megapiksel ana kamera, 200 megapiksel periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel ultra geniş açılı kameranın yer aldığını belirtelim.

Merakla beklenen yeni amiral gemisinin ön kamerasına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı ancak X200 Ultra'da 50 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera tercih edilmişti. Yeni telefonda da aynı çözünürlükte kamera yer alabilir. 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunabilir. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeneklerini görebiliriz

vivo X200 Ultra'da iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere sekiz adet çekirdek içeren Snapdragon 8 Elite tercih edilmişti. vivo'nun ynei amiral gemisinde ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinin yer alması bekleniyor. Peki, X300 Ultra ne zaman çıkacak?

vivo X300 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo X300 Ultra'nın 2026 yılının ilk çeyreğinde tanıtılacağı iddia edildi. Bu iddiaya göre telefon ocak, şubat veya mart ayında duyurulabilir. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. vivo X200 Ultra, 2025 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.