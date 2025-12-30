OPPO'dan 16 GB RAM'li Katlanabilir Telefon Geliyor! 120Hz Ekranı Var

OPPO, yeni bir katlanabilir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Find N6 olarak isimlendirilen katlanabilir telefonun özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefonda Qualcomm'un en güçlü işlemcisi bulunacak. Find N6 bu sayede yüksek performans sunacak. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü kameraya da sahip olacak.

OPPO Find N6'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 8,12 inç

8,12 inç Ekran Teknolojisi. OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İkinci Ekran Boyutu: 6,62 inç

6,62 inç Arka Kamera: 50 MP + 50 MP + 200 MP + 2 MP multispektral lens

50 MP + 50 MP + 200 MP + 2 MP multispektral lens Ön Kamera: 20 MP

20 MP İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 1 TB'a kadar

1 TB'a kadar Batarya: 6.000 mAh

6.000 mAh Yazılım: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Ortaya çıkan bilgilere göre OPPO Find N6'nın ekranı 8,12 inç büyüklüğünde olacak. En iyi katlanabilir telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Find N6, OLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı, akıcı bir ekran deneyimi sağlayacak. İkinci ekran ise 6,62 inç büyüklüğünde olacak.

OPPO'nun yeni katlanabilir telefonunda Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi yer alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği dahil olmak üzere toplam sekiz çekirdek içeriyor. OPPO Find N5'te ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelecek akıllı telefon, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 1 TB'a kadar seçenekler göreceğiz. Telefonda 6.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Şarj hızına dair herhangi bir bigli paylaşılmadı. Find N5'te ise 5.600 mah batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj mevcut.

Find N6'nın arka yüzeyinde 50 megapiksel, 50 megapiksel ve 200 megapiksel çözünürlüklerinde kamera yer alacak. Arka yüzeyde ayrıca 2 megapiksel çözünürlüğünde multispektral lens de bulunacak. Telefonun ön kamerası 20 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Telefonun yan tarafında parmak izi sensörü de yer alacak.