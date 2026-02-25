Çift 200 MP Kameralı Telefon Nihayet Resmileşti! Geri Sayım Başladı

vivo'nun yakında tanıtacağı yeni amiral gemisi vivo X300 Ultra için önemli bir gelişme yaşandı. Daha önce modelin yalnızca Çin ile sınırlı kalmayıp global olarak da piyasaya sürüleceği iddia edilmişti. Şimdi mobil cihazın küresel sürümü ortaya çıktı. Telefon güçlü işlemcisi, yüksek kapasiteli bataryası ve kaliteli kameraları ile dikkat çekecek.

vivo X300 Ultra Resmileşti

Yeni amiral gemisi Kasım 2025'te IMEI veri tabanında ortaya çıkmış, daha sonra Avrupa için EEC ve Endonezya için TKDN sertifikası almıştı. Ancak bu sertifikalarda sadece model numarası yer alırken modelin resmi adı bulunmuyordu. Neyse bu sefer ismiyle gün yüzüne çıktı.

vivo X300 Ultra, şimdiyse SDPPI sertifikasını alarak kritik bir eşiği daha geride bıraktı. Endonezya tarafından verilen bu sertifika, bir elektronik ürünün ülkede satışa sunulabilmesi için gerekli teknik ve iletişim standartlarını karşılayıp karşılamadığını gösteriyor.

Cihaz veri tabanında V2562 model numarasıyla listelendi. Böylece akıllı telefonun resmi adının vivo X300 Ultra olacağı kesinlik kazandı. Daha önce bu isim iddialara dayanıyordu. Peki vivo X300 Ultra özellikleri neler olacak?

Beklenen vivo X300 Ultra Özellikleri

Ekran: 6,82 inç, LTPO OLED, 2K çözünürlük

6,82 inç, LTPO OLED, 2K çözünürlük İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Ön Kamera: 50 MP

50 MP Arka Kameralar: 200 MP Sony LYT-901 ana kamera (OIS) 50 MP Sony LYT-828 ultra geniş açı 200 MP Samsung HPB periskop telefoto

Batarya: 7.000 mAh

Daha önceki iddialara göre vivo X300 Ultra, 6,82 inç LTPO OLED ekrana sahip olacak. Bu ekran 2K çözünürlük sunacak. Qualcomm imzalı Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden güç alacak cihaz, böylelikle en güçlü mobil oyunları bile rahatlıkla oynatabilecek. Tabii sadece oyun performansıyla dikkat çekmeyecek.

Öte taraftan ön tarafında 50 MP özçekim kamerasına yer verecek model, arka tarafındaysa 200 MP ana, 200 MP periskop telefoto ve 50 MP ultra geniş açı kameralara sahip olacak. Son olarak 7.000 mAh gibi devasa bir batarya da beklenen vivo X300 Ultra özellikleri arasında.

vivo X300 Ultra Çıkış tarihi

Mevcut bilgilere göre vivo X300 Ultra, mart ayında markanın ana vatanı Çin'de duyurulacak. Yılın ikinci çeyreğinde ise küresel olarak tanıtılması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En iyi akıllı telefonlar arasında yer alacak vivo X300 Ultra'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.