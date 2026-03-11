Çok Güçlü İşlemcili Xiaomi 18 Pro Max Geliyor! Özellikleri Sızdırıldı

Xiaomi 18 Pro Max ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda kamera özellikleri sızdırılan Xiaomi 18 Pro Max'in bu kez işlemcisi ve ekran özellikleri ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre telefonda Qualcomm'un çok güçlü bir işlemcisi bulunacak. Amiral gemisi ayrıca OLED ekranıyla da dikkatleri üzerinde toplayacak.

Xiaomi 18 Pro Max'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Ana Kamera: 200 MP

200 MP İkinci Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Xiaomi 18 Pro Max'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Akıllı telefonda henüz tanıtılmayan Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisi bulunacak. Qualcomm tarafından 2 nm üretim süreciyle geliştirilecek bu işlemci 4.6 GHz hıza ulaşabilecek. Sekiz çekirdeğe sahip güçlü işlemci sayesinde telefonda Genshin Impact, PUBG Mobile ve Black Desert Mobile dahil olmak üzere en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde çalışacak.

Xiaomi 18 Pro Max'in Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi, 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Telefonda ayrıca OLED ekran teknolojisi bulunacak. Serinin önceki modeli Xiaomi 17 Pro Max'te 6,9 inç ekran boyutu, 1200 x 2608 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, AMOLED ekran ve 3500 nit maksimum parlaklık mevcut. Yeni telefonda da 120Hz yenileme hızı ve yüksek parlaklık değeri görebiliriz.

Xiaomi 18 Pro Max'in Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön kameranın çözünürlüğü ise henüz belli değil. Önceki modelde 50 megapiksel ön kamera mevcut. Xiaomi 18 Pro Max'te de aynı çözünürlükte ön kamera yer alabilir.

Xiaomi 18 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 18 Pro Max'in 2026 yılının eylül ayında tanıtılacağı söyleniyor. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Xiaomi 17 serisinde yalnızca Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra Türkiye'de satışa sunulmuştu. Dolayısıyla yeni seride de Xiaomi 18 ve Xiaomi 18 Ultra'nın Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Xiaomi 18 Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 17 Pro Max için 5 bin 999 yuan (38 bin 483 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Xiaomi 18 Pro Max'in önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 6 bin 300 yuan (40 bin 414 TL) fiyat ile satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılamdığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özelliklere göre bence Xiaomi 18 Pro Max, serinin en iyi modellerinden biri olacak. Telefon, güçlü işlemci sayesinde yüksek performans sunacak. Böylece çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlarda bile kasma ve donma gibi sorunlar yaşanmayacak. Bu arada telefon OLED ekran ve çift 200 megapiksel kamerasıyla da öne çıkacak.