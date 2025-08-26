8200 mAh Bataryalı Bütçe Dostu Telefonun Tanıtım Tarihi Açıklandı

Geçtiğimiz aylarda Y400 modelini duyuran vivo, çok yakında yeni bir telefon tanıtacak. Y500 isimli telefonun tanıtım tarihi açıklandı. Ayrıca telefonun özellikleri ve renk seçenekleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon 8.200 mAh batarya kapasitesi dahil birçok özelliğiyle öne çıkacak.

vivo Y500 Ne Zaman Tanıtılacak?

Uzun süredir merakla beklenen vivo Y500, 1 Eylül 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımal birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. vivo Y400 2025 yılının ağustos ayında, vivo Y400 Pro ise 2025 yılının haziran ayında tanıtılmıştı.

Y500 modelinin 8 GB+128 GB, 8 GB+256 GB,12 GB+256 GB ve 12 GB+512 GB olmak üzere dört farklı sürüm ile satışa sunulacağı iddia edildi. Serinin önceki modeli olan Y400 8 GB+ 128 GB ve 8 GB+256 GB seçenekleri ile gelmişti.

vivo Y500'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre 6,77 inç ekran büyüklüğüne sahip vivo Y500, AMOLED ekran üzerinde FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 5000 nit maksimum pralaklık sunacak. 213 gram ağırlığındaki telefon 8,23 mm kalınlığında olacak.

Telefon gücünü MediaTek Dimensity 7300 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. vivo V50e ve vivo Y300t'de de aynı işlemci tercih edilmişti.

vivo marka bütçe dostu Android telefonunun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alacak. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.

Telefon 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleri bulunacak. 8.200 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

NFC teknolojisini destekleyecek telefonda IP68/69/69 sertifikası bulunacak. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşıo dayanıklılık sunacak. Peki, vivo'nun yeni telefonu Y500'ün fiyatı ne kadar olacak?

vivo Y500'ün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo y400 için 21.999 rupi (10.291 tl) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. y500'ün ise 24 bin rupi (11.227 TL) civarı başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.