vivo'nun Uygun Fiyatlı Akıllı Telefonu Yolda! Bataryası Büyük

vivo, geçen yıl piyasaya sürdüğü Y50 modelinin devamı için çalışmalara başladı. Selefi gibi orta segmente hitap etmesi beklenen akıllı telefon son olarak tanıtım öncesi önemli bir eşiği aştı. İşte merak edilen detaylar!

vivo Y60, Google Play Console Destekli Cihazlarda Listelendi

vivo Y60, V2559A model numarası ve PD2559 cihaz koduyla Google Play Console veritabanında ortaya çıktı. Bu gelişme akıllı telefonla ilgili çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği ve çok yakında vitrine çıkacağı şeklinde yorumlanabilir.

Buradaki bir diğer detay ise vivo Y60m isimli bir diğer modelin de aynı PD2559 cihaz koduyla listelenmesi. Şu an için kesin olmasa da yüksek ihtimalle iki akıllı telefon birbirlerinin yeniden markalanmış versiyonları olacak.

Çinli markalar arasında yeniden markalama uygulaması oldukça yaygın. Bu kapsamda daha önce piyasaya sürülen bir model farklı pazarlarda farklı isimlerle satışa sunulabiliyor. Geçen yıl tanıtılan Y50 ve Y50m modellerinde de benzer bir durum yaşanmıştı. İki cihaz bazı küçük farklar dışında temelde aynıydı.

Maalesef şu ana kadar vivo Y60 modeliyle ilgili herhangi bir teknik özellik bilgisi paylaşılmadı. Ancak, burada selefi vivo Y50'yi göz önünde bulundurarak bazı tahminlerde bulunmak mümkün.

vivo Y50 Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu : 6.74 inç

: 6.74 inç Ekran Türü : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 720 x 1600 piksel

: 720 x 1600 piksel Ekran Yenileme Hızı : 90Hz

: 90Hz Ekran Parlaklığı: 1000 nit

1000 nit İşlemci : MediaTek Dimensity 6300 (6 nm)

: MediaTek Dimensity 6300 (6 nm) Arka Kamera : 13 MP (f/2.2, geniş açı, PDAF)

: 13 MP (f/2.2, geniş açı, PDAF) Arka Kamera Video: 1080p 30fps

Video: 1080p 30fps Ön Kamera : 5 MP (f/2.2)

: 5 MP (f/2.2) Depolama : 128GB / 256GB

: 128GB / 256GB RAM : 4GB / 6GB / 8GB / 12GB

: 4GB / 6GB / 8GB / 12GB Batarya Kapasitesi : 6000 mAh

: 6000 mAh Şarj: 44W

vivo Y50’de 6.74 inç büyüklüğünde, 90Hz yenileme hızına ve 720 × 1600 piksel çözünürlüğe sahip IPS LCD bir panel yer alıyor. Bu ekranın 1000 nit parlaklık sunduğunu ve damla çentik tasarımıyla geldiğini de belirtelim. Y60'ın ekran özelliklerinin de büyük ölçüde buna benzer olması bekleniyor.

Üründe kullanılan işlemci MediaTek Dimensity 6300. 6 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga, iki adet 2.4 GHz ARM Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G57 MC2 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Donanımın oyun performansına baktığımızda Genshin Impact’in düşük ayarlarda 30-60 FPS aralığında çalıştığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte PUBG Mobile'da ise 30-40 FPS arasında bir performans alabiliyorsunuz.

Şu an için Y60’ta hangi işlemcinin kullanılacağı netleşmedi. Ancak burada selefine göre büyük bir performans artışı beklememeniz gerekiyor. Bu nedenle Dimensity 6300 seviyesinde bir oyun deneyimi sunması söz konusu.

Telefonda 44W hızlarında şarj olabilen 6.000 mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor. Şu an için bu pil kapasitesi bulunduğu segment için yeterli gibi görünse de, vivo Y60’ta bazı iyileştirmelerin yapılması muhtemel görünüyor. Bu kapsamda kapasitenin 6.000 ila 7.000 mAh arasında olması bekleniyor.

vivo Y60 Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo Y50, geçen yılın temmuz ayında kullanıcıların beğenisine sunulmuştu. Henüz Y60’ın lansmanıyla ilgili resmi bir açıklama veya sızıntı olmasa da şirketin selefinin tanıtım takvimine sadık kalması yüksek ihtimal. Bu nedenle vivo Y60’ın haziran veya temmuz aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Hatırlanacağı üzere, vivo Y50 1.199 yuandan (vergisiz yaklaşık 7.725 TL) başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştu. Selefine benzer özelliklerle gelmesi beklenen Y60 modeli ise büyük ihtimalle 1.299 yuan (vergisiz yaklaşık 8.370 TL) civarında bir başlangıç fiyatına sahip olacak. Ülkemizde vergiler dahil edildiğinde bu rakam yaklaşık 17.000 TL’ye denk geliyor.

vivo Y60 Türkiye'de Satılacak mı?

vivo'nun ülkemizde fazlasıyla aktif bir marka olduğunu söylemek mümkün. Bu nedenle ilk etapta Çin'de satışa çıkması beklenen Y60'ın da ilerleyen zamanlarda Türkiye'ye gelmesi ihtimaller dahilinde diyebiliriz. Tabii şirketten gelecek resmi açıklamayı beklemek daha sağlıklı olacaktır.

Editörün Yorumu

Daha önce vivo X100 Ultra'yı deneyimleme şansım oldu. Ancak bu cihaz o dönemin amiral gemisiydi ve kısa süreli kullanımımda performans açısından herhangi bir sorun yaşamadım. Şirketin bununla birlikte orta segmentte de sağlam bir düzen oturttuğunu söyleyebilirim. Bu nedenle vivo Y60’ın performansının kullanıcıları üzmeyeceğini düşünüyorum.