Apple Creator Studio’ya Yapay Zeka Asistanı Geliyor Ama Türkiye'deki Kullanıcılar Bekleyecek

Apple'ın 27 Ekim 2026'da duyurduğu güncelleme Apple Creator Studio aboneliğindeki Keynote, Pages, Numbers ve Logic Pro'ya, Apple ve OpenAI modellerinden yararlanan beta bir asistan getiriyor. Kasım 2026'da abonelere ücretsiz dağıtılacak asistan ABD İngilizcesiyle sınırlı kalacak, Türkçe için tarih verilmedi. Final Cut Pro da MotionVFX içeriklerini kazanıyor.

Keynote, Pages ve Numbers'taki Asistan Neler Yapabiliyor?

Apple'ın Türkçe bültenine göre Apple ve OpenAI modellerinden yararlanan asistan, açık belgenin bağlamını anlayarak çalışıyor. Keynote'ta slaytların tasarımına ve animasyonlarına yardım eden asistan, Pages'te taslak hazırlıyor, yazılı içeriği yeniden düzenleyip iyileştiriyor. Numbers'ta verileri hesaplayıp görselleştiren asistan, uygun grafik türlerini tek dokunuşla önizleyerek öneriyor ve Apple'ın "dünya bilgisi" dediği genel bilgiyle özel tablolar kurabiliyor.

Apple asistanda hangi OpenAI modelinin kullanıldığını açıklamadı. Asistanla birlikte gelen içerik yenilikleri de abonelere ayrılıyor: 3 uygulamadaki Content Hub'a Apple'ın seçtiği stok videolar geliyor, Keynote, Pages ve Numbers'a yeni şablon ve temalar ekleniyor.

MCP Desteği Ne İşe Yarayacak?

Keynote, Pages ve Numbers'a MCP (Model Context Protocol) desteği de geliyor. Apple'ın tanımına göre bu destek, harici yapay zeka ajanlarının ve otomasyon yazılımlarının 3 uygulamanın içinde doğrudan çalışıp belgedeki içeriği okumasını, düzenleme yapmasını ve otomatik işlemler yürütmesini sağlıyor. Apple bültende MCP'ye uyumlu bir yapay zeka uygulamasının adını vermedi.

Sunum uygulamasına gelen Keynote Interchange Format (.keyx) desteği de aynı yönde bir adım. Yazılımların kolayca okuyabildiği JSON (JavaScript Object Notation) yapısına dayanan bu açık dosya biçimi, sunumları harici yazılımların, geliştirici iş akışlarının ve yapay zeka ajanlarının okuyabileceği hale getiriyor.

MCP desteği Mac'e özel ve macOS 27 ya da daha yeni bir sürüm istiyor; iPhone ve iPad'de kullanılamayacak. Apple'ın dipnotunda asistandaki gibi bir dil şartı geçmiyor. Apple MCP'yi abonelere gelen yenilikleri anlattığı bölümde tanıtsa da dipnotta abonelik şartından söz etmiyor, bu yüzden ücretsiz kullanıcıların MCP'ye erişip erişemeyeceği belli değil.

Final Cut Pro ve Logic Pro'ya Neler Geliyor?

Mac için Final Cut Pro, Apple'ın Mart 2026'da satın aldığı MotionVFX'in binlerce ögesini yerleşik olarak sunacak. Temalı şablonlar, grafikler, başlıklar ve geçişlerin yanında rotoskop, hareket takibi ve renk düzenleme gereçleri de bu koleksiyonda bulunuyor. Apple'ın seçtiği stok video, fotoğraf ve arka planları sunan Content Hub da Final Cut Pro'nun içine giriyor. Zaman çizelgesindeki bir görseli Pixelmator Pro'da açıp düzenleyen kullanıcı, değişiklikleri yeniden içe aktarmadan projeye kaydedebilecek.

Final Cut Pro metne dökme özelliği için 23 yeni dil de kazanıyor. Apple bu dillerin listesini paylaşmadığı için Türkçenin aralarında olup olmadığı belli değil. Mac ve iPad için Logic Pro ise Liquid Glass tasarımına geçiyor. Logic Pro'nun Mac sürümüne gelen beta asistan, prodüksiyon sırasında yol gösterip yeni bir şarkıya başlamaya yardım ediyor, tek bir istemle vokal kanalı kurabiliyor ve var olan projeyi iyileştirebiliyor.

Logic Pro'nun Mac'te yeniden tasarlanan Browser bölümü loop, enstrüman ve efektleri tek yerde topluyor. Cihazın kendisinde çalışan müzik anlama özelliği, eklenen sesleri otomatik olarak sınıflandırıp etiketliyor; bir loop'u sürükleyen kullanıcı benzer sesleri bulabiliyor. Stem Splitter da orijinal çok kanallı kayıt olmadan davul partilerini ayırabiliyor.

Asistan Türkçe Çalışacak mı, Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Apple'ın bültenine göre Keynote, Pages ve Numbers'taki asistan da, Logic Pro'daki asistan da ABD İngilizcesiyle sınırlı ve Apple Türkçe desteğin ne zaman geleceğini açıklamadı. Keynote, Pages ve Numbers'taki asistan iOS 27, iPadOS 27 ya da macOS 27 kurulu, Apple Intelligence destekli bir cihaz istiyor. Logic Pro'nun asistanı için Apple Intelligence destekli bir Mac'te macOS 27 Golden Gate gerekiyor.

Haziran 2025'te Apple Intelligence'a Türkçe desteğin geleceğini duyuran Apple'ın destek sayfası Türkçeyi macOS 27 ile desteklenen diller arasında sayıyor. Şirket cihaz dili Türkçe olan kullanıcıların asistanı İngilizce komutlarla kullanıp kullanamayacağını belirtmedi. Uygulamaların arayüzünün Türkçe olması, asistanın da bu dilde çalışacağı anlamına gelmiyor.

Ocak 2026'da tanıtılan Creator Studio'nun Türkiye fiyatı aylık 349,99 TL, yıllık 3.499 TL. Öğrenci ve eğitimciler aylık 149,99 TL ya da yıllık 1.499 TL ödüyor. ABD'de aylık 12,99 dolar olan abonelik, Merkez Bankası'nın 27 Ekim 2026 tarihli dolar kuruyla 647 TL'ye denk geliyor; yıllık 129 dolarlık fiyatın karşılığı da 6 bin 423 TL.

Apple'ın App Store'da erişime açılan aboneliği yeni kullanıcılar için 1 ay, yeni Mac ya da uygun iPad alanlar için 3 ay ücretsiz; Aile İçi Paylaşım ile abone dahil 6 kişi kullanabiliyor. Keynote, Pages ve Numbers'ın ücretsiz sürümleri de sürüyor. Apple'ın destek sayfasına göre aboneliği biten kullanıcı bu uygulamaları kullanmaya devam ediyor ama aboneliğe dahil yapay zeka özelliklerine erişemiyor.

Editörün Yorumu

Final Cut Pro ile Logic Pro'yu birlikte kullanan biri için hesap bana göre aboneliği gösteriyor: 2 uygulamanın Türkiye'deki tek seferlik fiyatı toplam 24.999,98 TL, yani 3.499 TL'lik yıllık ödemenin 7 katından fazla. Ama tek ihtiyacı Pixelmator Pro olan bir fotoğrafçıya 2.499,99 TL'lik kalıcı lisans daha ucuza geliyor. Satın alma kararını Kasım 2026'ya bırakmanızı öneririm, çünkü Apple asistanın ve MotionVFX'in kalıcı lisanslara gelip gelmeyeceğini söylemedi.