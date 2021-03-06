WhatsApp'ta Adidas Dolandırıcılığı: Bu Tuzağa Düşmeyin!

WhatsApp'ta Adidas dolandırıcılığı ortaya çıktı. Dolandırıcılar, yeni yöntemler uygulayarak insanları kandırmaya çalışıyor. Peki, dolandırıcılıklara karşı korunmak için neler yapılmadı? Siber güvenlik firması Bitdefender’ın Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, yeni dolandırıcılık yöntemine ilişkin oldukça önemli açıklamarda bulundu. Akkoyunlu tarafından yapılan açıklamaya ilişkin tüm detaylar haberimizde.

WhatsApp'taki Adidas Dolandırıcılığı Nedir?

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne sayılı günler kala dolandırıcılar, vatandaşları kandırmayı hedefleyen yeni bir dolandırıcılık yöntemi geliştirdi. Her özel gün öncesinde benzer dolandırıcılık yöntemleri ile sık sık karşılaşılıyor. Kullanıcıların gerçek olamayacak kadar cazip teklifler sunan mesajları kesinlikle dikkate almaması gerekiyor.

Habertürk'teki habere göre dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp Messenger'da kullanıcılara "Adidas Kadınlar Günü hediyesi! Adidas 1 milyon çift ayakkabı veriyor" başlıklı mesaj gönderilmeye başlandı. Kullanıcılara gönderilen mesajda bir adet "adidasshoe(nokta)buzz" kelimelerinin yer aldığı bağlantı da yer alıyor.

Bir milyon çift ayakkabı hediye edildiğini belirten mesajdaki bağlantıya tıklandığında aynı mesaj, kişi listesindeki diğer kullanıcılara da gönderiliyor. Bağlantıya tıklandığında mesajın daha fazla kişiye gönderilmesi, mesajın virüs gibi yayılmasına olanak tanıyor. Tehlikenin diğer bir boyutu ise bağlantıya tıklayan kullanıcının kişisel bilgileri, dolandırıcıların eline geçmesi.

Siber güvenlik firması Bitdefender’ın Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, konuya ilişkin oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Akkoyunlu, söz konusu WhatsApp Messenger mesajındaki bağlantıya kesinlikle tıklanmaması gerektiğinin altını çizdi. Adidas firmasının böyle bir kampanyasının olmadığını söyleyen Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Akkoyunlu kullanıcıları uyardı.

Akkoyunlu, kişisel bilgilerin kötü niyetli insanların eline geçmemesi için benzer dolandırıcılık yöntemlerine karşı kullanıcıları uyardı ve şu önerilerde bulundu: