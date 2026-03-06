WhatsApp'a Ücretli Abonelik Geliyor! İlk Özellikler Ortaya Çıktı

WhatsApp'ın bu yılın başlarında ücretli bir abonelik hizmeti üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. İlk zamanlarda detayları net olmasa da yeni ortaya çıkan bilgilerle birlikte abonelik hizmetinden ne tür özellikler beklenebileceğine dair soru işaretleri ortadan kalktı. Görünüşe göre kullanıcılar özellikle uygulamayı özelleştirme gibi birtakım avantajlar elde edecek.

WhatsApp Plus'ın Özellikleri Neler Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre popüler mesajlaşma uygulamasının kullanıcılarına sunulacak olan yeni abonelik hizmeti, WhatsApp Plus ismini taşıyacak. Bu ücretli abonelik hizmeti sayesinde uygulamayı görsel yönden dilediğiniz gibi özelleştirme fırsatı elde edeceksiniz. Ayrıca ücretsiz hesaplara göre ciddi avantajlara sahip olacaksınız.

WhatsApp Plus kullanıcıları, uygulamanın genel temasına ve renklerine istediği gibi müdahale edebilecek. Ayrıca abonelere uygulamanın 14 farklı logosu arasında tercih yapma olanağı sağlanacak. Bunlara ek olarak uygulamanın arayüzündeki yazı ve butonların renklerini değiştirme imkânı elde edecek. Kısacası kullanıcılar uygulamanın nasıl görüneceği konusunda ücretsiz hesaplara göre daha çok kontrol sahibi olacak.

Ücretsiz hesap kullanıcıları, en fazla üç sohbet başa tutturabilirken ücreti abonelik sahiplerinde bu sınır 20'ye çıkacak. Yani aboneliğe sahip olmayanlara göre 17 tane daha sohbet sabitleyebilecek, bunlara daha hızlı bir şekilde erişebileceksiniz. Öte yandan sadece abonelere özel zil sesleri, çıkartma paketlerine erişiminiz olacak. Öte yandan mesajlara emoji ile verilen tepkilerin de elden geçirilmesi planlanıyor.

Bu Abonelik Yüzünden WhatsApp Ücretli mi Olacak?

Yeni abonelik hizmeti, Meta'nın uygulamadan gelir elde etmek için başvurduğu bir yöntem. Mesajlaşma uygulamasını kullanmak yine ücretsiz olacak fakat ücretli abonelik alanlar, sizin sahip olmadığınız özelliklerden yararlanacak. Uygulamanın sadece temel özelliklerini kullanıyorsanız sizin açınızdan herhangi bir şey değişmeyecek, normal şekilde kullanımınızı sürdürebileceksiniz.

WhatsApp Plus Ne Zaman Sunulacak?

Meta, WhatsApp Plus için henüz resmi bir çıkış tarihi paylaşmadı. Ancak abonelik hizmeti için kaydedilen ilerlemelere bakılacak olursa bu yılın ikinci yarısına doğru tüm kullanıcıların erişimine açılması muhtemel görünüyor. Mevcut özelliklerin arasına birkaç özellik daha eklenip kullanıcılardan olumlu geri bildirimler aldıktan sonra genel kullanıma açılabilir. Bu arada belirtmekte fayda var: WhatsApp Plus, uygulamanın üçüncü taraf sürümünden tamamen bağımsız ve Meta tarafından sunulacak.

WhatsApp Plus'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

WhatsApp'ın yeni ücretli abonelik hizmeti için henüz resmî bir fiyat etiketi belirlenmedi fakat çok ilgi çekici özellikler sunmaz, ortaya çıkan özellikler ile sınırlı kalırsa fiyatının da düşük olacağını öngörebiliriz. Şu anda WhatsApp'ın çatı şirketi olan Meta, Instagram'da ücretli abonelik hizmetini ilk kez deneyecekler için 20 TL'ye yakın bir fiyatla sunuyor. WhatsApp'ta da bu tür kampanyalar görmemiz olası.

Editörün Notu

Bu özelliklerin WhatsApp Plus almak için yeterli sebepler olduğunu düşünmüyorum. Genel olarak bir mantıksızlık var. Bir kişi neden 20 tane sohbet sabitlemek istesin? Ayrıca herkes kendi çıkartmasını yapabiliyorken neden WhatsApp'ın sunduğu özel çıkartmalar kullansınlar? Bu şekilde "yapmış olmak için yapılan" bir hizmetten fazlasına benzemiyor. Çok talep göreceğini zannetmiyorum. Muhtemelen Meta da farkındadır da ileride daha fazla özellik (mavi tik benzeri bir şeyden bahsetmiyorum) görebiliriz.