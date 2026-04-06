WhatsApp'ın Yeni Özelliği, Dışarıda Konuşmayı Aşırı Kolaylaştıracak

WhatsApp, bir süredir geliştirme aşamasında olduğu bir özelliği test etmeye başladı. Sesli görüşmeler sırasında gürültü engellemeye yardımcı olacak yeni özellik, daha sorunsuz bir iletişim deneyimi elde etmenize imkân sunacak. Bu özellikle birlikte mesajlaşma uygulamasındaki sohbetlerin daha keyifli bir hâl alması bekleniyor.

WhatsApp'ın Gürültü Engelleme Özelliği Nasıl Çalışacak?

WhatsApp'ın yeni gürültü engelleme özelliği hem görüntülü hem sesli görüşmeler sırasında devreye girecek. Arka planda istenmeyen sesleri gerçek zamanlı olarak bastıracak. Böylelikle konuşan kişinin sesinin daha net bir şekilde iletilmesi sağlanacak. Gürültü olarak kabul edilecek sesler arasında trafik (korna sesi, araba vb.), rüzgar ve kalabalık uğultusu yer alıyor.

Yeni özelliğin gürültü engellerken ses kalitesini bozmayacağı söyleniyor. Üst kuruluş Meta'nın gelişmiş algoritmalarına dayanacak olan sistem zorunlu olmayacak. Kullanıcılar dilediği zaman özelliği devre dışı bırakıp etkinleştirme imkânına olanağına sahip olacak. Yani sonuçtan memnun kalmamanız hâlinde eskiden olduğu gibi filtresiz sohbet etmeye devam edebileceksiniz.

WhatsApp'ın Gürültü Engelleme Özelliği Nasıl Kullanılacak?

WhatsApp'ın gürültü engelleme özelliği varsayılan olarak aktif olacak. Yani kullanıcının gürültü engellemek adına herhangi bir işlemde bulunmasına gerek kalmayacak. Bununla beraber kullanıcı dilediği zaman gürültü engelleme özelliğini arama sırasında ayarlara gidip gürültü engelleme seçeneğini devre dışı bırakabilecek. Özellikle sesin normalde olduğu gibi çıkmadığını, bozulmalar olduğunu fark etmeniz hâlinde devre dışı bırakmak iyi bir tercih olabilir.

WhatsApp'ın Gürültü Engelleme Özelliği, Karşı Tarafı Etkileyecek mi?

WhatsApp'ın gürültü engelleme özelliğinin sadece etkinleştiren kullanıcılara etkisi olacak. Yani bu özellik sadece etkinleştiren kişinin çevresindeki gürültüleri azaltacak. Karşı tarafın eğer bulunduğu yer çok gürültülü olur ve bu özelliği devre dışı bırakmazsa yine gürültü duymaya devam edebileceksiniz. Gürültü duymamanız için onun da özelliği etkinleştirmesi gerekecek.

WhatsApp'ın Gürültü Engelleme Özelliği Ne Zaman Sunulacak?

Yeni özellik şu an Google Play Store üzerinden WhatsApp'ın en son beta sürümünü yükleyen sınırlı sayıdaki kullanıcının erişimine açılmış durumda. Ancak bu kademeli olarak dağıtılan bir özellik olduğu için beta kullanıcısı olsanız dahi özelliğe kavuşmanız birkaç hafta alabilir. WhatsApp, genel kullanıma ne zaman sunacağına ilişkin tarih paylaşmadı fakat test sürecinde her şey beklendiği gibi giderse Türkiye dâhil hizmet verilen tüm ülkelerdeki kullanıcılara birkaç ay içinde gelebilir.

Editörün Yorumu

WhatsApp'ın gürültü azaltma özelliğinin geç kalınmış bir özellik olduğunu düşünüyorum. Discord, Krisp ile olan iş birliği sayesinde bu özelliği oldukça uzun bir zamandan beri sunuyor ancak WhatsApp, bu özelliğe en çok ihtiyaç duyulan uygulamalardan biri olmasına rağmen bu konuda şimdiye kadar hiç olumlu adım atılmamıştı. Neyse ki uygulamanın arkasındaki şirket sonunda bu önemli eksikliği fark etti ve kullanıma sunmak üzere kollarını sıvadı.