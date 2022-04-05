Krisp
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 3,525
- DOSYA BOYUTU 73.80 MB
- Üretici 2Hz, Inc.
-
Krisp İndir (Windows Programı): En iyi gürültü engelleme programıdır.
Krisp, Windows PC kullanıcılarının ücretsiz indirip kullanabileceği gürültü engelleme programı. Skype, WhatsApp, Google Hangouts gibi görüntülü konuşma, sesli aramaya izin veren iletişim uygulamalarında ve YouTube’da yayın yaparken arka plan gürültüsünü engellemek, arka plan gürültüsünü yok etmek için kulllanabileceğiniz harika bir program. Mikrofon gürültü engelleme programı arayanlar için de en iyi seçeneklerden biri. Basit kullanımı sayesinde pek çok kullanıcı tarafından sevilerek kullanılan Krisp, ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor. Ücretsiz sürüm olarak hem Windows hem de MacOS işletim sistemi üzerinde çalışan uygulama, gürültü engelleme özelliği ile görüşmeleri daha sağlıklı bir hale getiriyor.
Krisp Windows Özellikleri
- Ücretsiz,
- Windows ve MacOS sürümler,
- Gürültü engelleme,
- Pek çok uygulamayı destekleme,
Herhangi bir mikrofon, hoparlör, kulaklıkla çalışan etkili bir gürültü engelleme programı Krisp. Özellikle dış mekanlarda görüntülü konuşma yaparken arka plan sesini sıfıra indirmek için faydalanabileceğiniz bir program. Konuşmak için sessiz bir yer aramaktan sıkıldıysanız, arka plan sesini kesen bu programı tavsiye ederim. Tek bir butona tıklayarak hem sizden gelen hem de karşıdan gelen gürültüyü engelleyebiliyorsunuz. Kullanımı oldukça kolay olan program ses işlemeyi yerel olarak gerçekleştiriyor, yani sesiniz ve ses aygıttan sunuculara aktarılmıyor.
200’den fazla ülke 30 binden fazla kullanıcısı olan Krisp, hem bireysel hem de iş kullanıcılarına hitap ediyor. Freelancerlar, yayıncılar, oyuncular, çağrı merkezleri, herkesin kullanabileceği bir gürültü önleme programı. Programı indirmeden, https://krisp.ai/#action bölümünden ne kadar etkili çalıştığını duyabilirsiniz. Unutmadan, program sesinize uyum sağlayan ve zamanla gelişen bir yapay zeka teknolojisi kullanıyor.
Krisp İndir
İngilizce dil seçeneğine sahip olan Krisp adlı uygulama günümüzde dünyanın dört bir yanında kullanılmaya devam ediliyor. Sadece bir kaç adım ile görüşmeleri daha iyi bir noktaya getiren Krisp, ücretsiz yapısı ile kitlesini genişletmeye devam ediyor. Uygulama görüntülü ve sesli görüşmelerde arka plandaki gürültüyü engelleyerek sesin karşı tarafa daha net gitmesini sağlıyor. MacOS ve Windows platformunda ilgiyle kullanılmaya devam edilen uygulama, ücretsiz yapısı ile kitlesini artırmaya devam ediyor.
Krisp
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 69
- DOSYA BOYUTU 81.90 MB
- Üretici 2Hz, Inc.
-
Krisp İndir (Mac Programı): Gürültü önleme programları arasından en iyisi
Krisp, Windows ve Mac bilgisayarlarda kullanılabilen gürültü önleyici program. Hem bireysel hem de kurumsal kullanıcıların işine yarayacak bir uygulama. Uzaktan iş toplantıları yaparken arka plandan gelen sesi engellemek veya kişilerinizle görüntülü görüşme yaparken arkadan gelen sesleri oldukça azaltmak veyahut YouTube’da yayın yaparken, Vlog çekerken arkadaki sesi, gürültüyü engellemek gibi farklı senaryolarda fayda sağlayan harika bir ses programı Krisp. Konuşurken arka planının sesinizi bastırmasından şikayetçiyseniz, iyi bir ekipmana para dökmek yerine Krisp’i kullanabilirsiniz. Mac için de ücretsiz!
WhatsApp’ta görüntülü konuşurken arka plan sesini yok etmek, Google Hangouts veya başka platformda iş arkadaşlarınızla toplantı yaparken arkadan gelen sesi engellemek, YouTube’da video çekerken arka sesi azaltmak veya evden Çağrı Merkezi çalışanı olarak arka sesi önlemek için kullanabileceğiniz etkili programlardan biri Krisp. Konuşmak için sessiz bir yer aramanız veya ortamı sessizleştirmek için bütçenizi aşacak harcamalar yapmanız gerekmiyor. Bilgisayarınıza Krisp’i indiriyorsunuz, tek tıkla mikrofon ve hoparlörler için gürültüyü kapatıyorsunuz. Hem sizin sesiniz karşı tarafa net gidiyor hem de karşı tarafın sesi size berrak geliyor. Krisp, ses işlemeyi yerel olarak gerçekleştiriyor, yani sesiniz sunuculara aktarılmıyor.
Kişinin sesine uyum sağlayan ve sürekli gelişen bir yapay zeka teknolojisini kullanan Krisp, 200’den fazla ülkede 30 binden fazla kullanıcının tercih ettiği bir gürültü önleme programı. https://krisp.ai/#action sayfasından Krisp’in gürültü engelleme konusunda ne kadar başarılı olduğunu görebilirsiniz.