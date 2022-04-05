Krisp İndir (Windows Programı): En iyi gürültü engelleme programıdır.

Erkan Calp - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Krisp, Windows PC kullanıcılarının ücretsiz indirip kullanabileceği gürültü engelleme programı. Skype, WhatsApp, Google Hangouts gibi görüntülü konuşma, sesli aramaya izin veren iletişim uygulamalarında ve YouTube’da yayın yaparken arka plan gürültüsünü engellemek, arka plan gürültüsünü yok etmek için kulllanabileceğiniz harika bir program. Mikrofon gürültü engelleme programı arayanlar için de en iyi seçeneklerden biri. Basit kullanımı sayesinde pek çok kullanıcı tarafından sevilerek kullanılan Krisp, ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor. Ücretsiz sürüm olarak hem Windows hem de MacOS işletim sistemi üzerinde çalışan uygulama, gürültü engelleme özelliği ile görüşmeleri daha sağlıklı bir hale getiriyor.

Krisp Windows Özellikleri

Ücretsiz,

Windows ve MacOS sürümler,

Gürültü engelleme,

Pek çok uygulamayı destekleme,

Herhangi bir mikrofon, hoparlör, kulaklıkla çalışan etkili bir gürültü engelleme programı Krisp. Özellikle dış mekanlarda görüntülü konuşma yaparken arka plan sesini sıfıra indirmek için faydalanabileceğiniz bir program. Konuşmak için sessiz bir yer aramaktan sıkıldıysanız, arka plan sesini kesen bu programı tavsiye ederim. Tek bir butona tıklayarak hem sizden gelen hem de karşıdan gelen gürültüyü engelleyebiliyorsunuz. Kullanımı oldukça kolay olan program ses işlemeyi yerel olarak gerçekleştiriyor, yani sesiniz ve ses aygıttan sunuculara aktarılmıyor.

200’den fazla ülke 30 binden fazla kullanıcısı olan Krisp, hem bireysel hem de iş kullanıcılarına hitap ediyor. Freelancerlar, yayıncılar, oyuncular, çağrı merkezleri, herkesin kullanabileceği bir gürültü önleme programı. Programı indirmeden, https://krisp.ai/#action bölümünden ne kadar etkili çalıştığını duyabilirsiniz. Unutmadan, program sesinize uyum sağlayan ve zamanla gelişen bir yapay zeka teknolojisi kullanıyor.

Krisp İndir

İngilizce dil seçeneğine sahip olan Krisp adlı uygulama günümüzde dünyanın dört bir yanında kullanılmaya devam ediliyor. Sadece bir kaç adım ile görüşmeleri daha iyi bir noktaya getiren Krisp, ücretsiz yapısı ile kitlesini genişletmeye devam ediyor. Uygulama görüntülü ve sesli görüşmelerde arka plandaki gürültüyü engelleyerek sesin karşı tarafa daha net gitmesini sağlıyor. MacOS ve Windows platformunda ilgiyle kullanılmaya devam edilen uygulama, ücretsiz yapısı ile kitlesini artırmaya devam ediyor.