Instagram'a Stalk Özelliği Geliyor! Parayı Veren Görünmez Olacak

Meta, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan abonelik iddiaları ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Şirketin açıklamasına göre çok yakın bir zamanda Facebook, Instagram ve WhatsApp için yeni abonelik hizmeti devreye alınacak. Şu anda üzerinde çalışan bu abonelik hizmetinin özellikle Instagram'da stalk yapmanıza imkân tanıyacağı söyleniyor.

Meta, Yeni Abonelik Hizmetini Doğruladı

Instagram, Facebook ve WhatsApp'ın çatı şirketi olan Meta, yakın zamanda ortaya çıkan abonelik hizmeti ile ilgili sızıntıları doğruladı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre her üç platformda da kullanılabilecek yeni bir abonelik hizmeti test ediliyor. Şu anda test aşamasında olduğu için henüz fiyatı veya ne zaman kullanıma sunulacağı gibi detaylar belirsizliğini koruyor.

Yeni abonelik planı ile birlikte gelecek özellikler hakkında hiçbir ayrıntı paylaşılmadı ancak geçtiğimiz günlerde yaşanan sızıntılar, bunların sosyal medya kullanıcılarına ne tür avantajlar sunacağı hakkında zaten fikir edinmeye yardımcı oldu. Kaçıranlar için WhatsApp'ın 2.26.3.9 kodlu beta sürümünde yeni abonelik sistemine dair ilk ipuçları elde edildi. Bu abonelik planı, YouTube Premium gibi hizmetlerde olduğu gibi uygulamayı reklamsız bir şekilde kullanmanızı sağlayacak.

Bir mesajlaşma uygulamasında ücretli abonelik hizmetinin sunacağı avantajlar oldukça sınırlı olabilir fakat söz konusu Instagram olduğunda abonelik satın almaya teşvik edecek pek çok özellik bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde sızdırılan bilgilere göre yakında gelecek abonelik hizmeti sayesinde sınırsız liste oluşturabilecek. Çalışma mantığı açısından yakın arkadaşlar ile hemen hemen aynı olacak fakat listenin adı ve burada kimlerin yer alacağı gibi konularda söz hakkı tamamen size ait olacak.

Hikayeler için normal beğenilerin yanı sıra süper beğeni gönderebileceksiniz. Öte yandan Instagram'da hikayelere gizlice bakma da mümkün hâle gelecek. Sizi takip etmeyen kişileri takipten çıkarmak için çok fazla zaman harcıyorsanız yeni abonelik hizmeti sayesinde süreci çok daha kolaylaştırabileceksiniz.