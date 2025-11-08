WhatsApp, Instagram'dan Bir Özellik Daha Alıyor! Karmaşa Son Bulacak

Meta'nın çatısı altında faaliyetlerini sürdüren WhatsApp, yan uygulama Instagram'ın direkt mesajlar kısmında yer alan "İstekler" bölümünü mesajlaşma uygulamasına getiriyor. Sürekli olarak tanımadığınız kişilerden gelen mesajlar alıyorsanız ve bunlar önemli mesajları kaçırmanıza neden oluyorsa yeni özellik sohbet bölümünüzdeki karmaşayı tamamen ortadan kaldırabilir.

WhatsApp'a İstekler Bölümü Geliyor

WhatsApp, bilinmeyen kişilerden gelen mesajları filtrelemenize imkân tanıyan yeni bir özellik geliştiriyor. WhatsApp'ın Android beta sürümünün 2.25.33.11 güncellemesinde ortaya çıkan özellik, kişi listenizde olmayan kişilerden gelen mesajları tamamen engellemeyecek ancak onları farklı bir bölümde sıralayarak size daha sade bir sohbet bölümü sunacak.

Mesajlaşma uygulamasının bu yeni gizlilik ayarı iki seçenek sunacak. "Kimler bana mesaj gönderebilir" kısmından erişebileceğiniz bu seçenekler arasında "herkes" ve "kişilerim" olacak. Herkesin mesaj göndermesi, varsayılan olarak seçili olacak. Tanımlı olmayan numaralardan gelen her yeni mesaj doğrudan ana sohbet bölümünde yer alacak.

Ayarlarda değişikliğe gider ve herkes yerine kişilerim seçeneğini tercih ederseniz bu sefer kişi listenizde olmayan yeni mesajları görüntülemek için uygulamanın yeni "İstekler" bölümüne gitmeniz gerekecek. Burada yer alan mesajların tamamı daha önce hiç konuşmadığınız kişilerden gelen mesajlardan oluşacak. Bu çalışma biçiminden de anlaşılacağı üzere özellik Instagram'dakiyle aynı olacak.

Bu özellikle beraber herhangi bir dezavantajla karşılaşmayacaksınız. Yine "İstekler" kısmından mesajı gönderen kişinin profil fotoğrafı ve mesajın içeriği gibi detayları görmeniz mümkün olacak. Dilerseniz istekler kısmındaki bir mesaja yanıt verebilecek, sohbeti silebilecek, kullanıcıyı (eğer dolandırıcılık ve benzeri amaçlar güden kötü niyetli biriyse) şikayet edebilecek ya da size bir daha ulaşamaması için onu engelleyebileceksiniz.

Bu arada arşivleme özelliğinde olduğu gibi istekler kısmındaki mesajlar da ana sohbet bölümüne taşınabilecek. Arşiv bölümüne göre tek bir farkı olacak: Bu işlemi manuel olarak gerçekleştirmenize gerek yok. Bir mesaja yanıt verdiğinizde o kişi ile etkileşim kurmuş olacaksınız. Dolayısıyla sohbet otomatik olarak istekler kısmından çıkarılıp ana sohbet bölümüne gönderilecek. Kullanıcı ile iletişim kurmaya oradan devam edeceksiniz.