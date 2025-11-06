WhatsApp'a Kullanıcı Adı Özelliği Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

WhatsApp'a uzun bir zamandan beri kullanıcı adı özelliğinin ekleneceği yönünde söylentiler dolaşıyor ancak bununla ilgili en önemli gelişme, 3 Ekim tarihinde yaşandı. WhatsApp'ın kullanıcı adı rezerve etme özelliğini test etmeye başlaması, özelliğin gerçekten de geleceğinin kanıtı olarak değerlendirildi.

WABetaInfo tarafından paylaşılan ekran görüntüsüne bakılırsa mesajlaşma uygulaması, şimdi de kullanıcı adı seçme özelliğinin geleceğini bir kez daha doğruladı. Telefon numarasına ihtiyacınız olmadan WhatsApp üzerinden insanlarla iletişime geçmenizi sağlayacak olan özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı da belli oldu.

WhatsApp'a Kullanıcı Adı Özelliği Ne Zaman Gelecek?

Yeni paylaşılan ekran görüntüsüne göre kullanıcı adı özelliği, WhatsApp'a 2026 yılında gelecek. Şirket, bu özelliğin gizlilik seviyesini arttıran isteğe bağlı bir özellik olacağını açıkladı. Bu duyuru her ne kadar işletmelere yönelik olsa da kullanıcı adlarının tüm kullanıcılar için aynı anda kullanıma sunulacağı belirtiliyor.

Yeni özellik hem kişisel hesapların hem işletme hesaplarının iletişim bilgilerini paylaşma biçimini tamamen değiştirecek. Kullanıcılar, platformda birbirlerine ilk mesajı göndermek için telefon numarası gibi çok kritik öneme sahip bir bilgi yerine kendisinin belirlediği bir kullanıcı adını paylaşma imkânına sahip olacak.

Bu özelliğin aslında çok daha uzun bir süre önce kullanıma sunulması planlanıyordu ancak kullanıcı adı özelliği, çıkartma gibi uygulamanın temel özelliklerinden çok daha karmaşık bir süreci de beraberinde getiriyor. Geliştiricilerin kullanıcı adı seçimini mümkün hâle getirebilmesi için uygulamanın büyük bir kısmının yeniden ele almaları gerekiyor.

Kullanıcı adı kullanımına geçiş sürecinde WhatsApp'ın en güvenli mesajlaşma uygulamaları arasında yer almasını sağlayan gizlilik özelliklerinin de göz önünde bulundurulması şart. Bu özelliklerin bozulmaması için özellik kullanıma sunulmadan önce kapsamlı bir test süreci yürütülüyor. Özellik için 2026 yılının işaret edilmesi ise WhatsApp'ın biraz daha zamana ihtiyacı olduğu söylenebilir.