WhatsApp Gizlilik Politikasını Kabul Etmeyen Hesaplar Kısıtlanıyor

WhatsApp politikasını kabul etmeyenler ne yapmalı? Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni gizlilik politikasını kullanıcılara kabul ettirmek istiyor. 15 Mayıs tarihine kadar bu politikayı kabul etmeyenler birtakım kısıtlamalar yaşayacak.

Kendi kullanıcılarının ve gizlilik savunucularının yoğun tepkisine rağmen WhatsApp veya Facebook gizlilik politikasındaki değişikliklerini durdurmak mümkün değil gibi görünüyor.

15 Mayıs tarihinden sonra WhatsApp kullanmaya devam etmek istiyorsanız, WhatsApp gizlilik odaklı olduğunu söylese de verilerin bir kısmını Facebook ile paylaşmayı kabul etmeniz gerekiyor.

Facebook'un sunduğu bu sözleşmeyi kabul etmezseniz, 15 Mayıs tarihinden sonra hesabınıza erişiminizi hemen kaybetmeyeceksiniz. Ancak kabul edene kadar yavaş yavaş hizmetin dışına çıkarılacaksınız.

İlk olarak bu yılın başlarında yapılması planlanan WhatsApp'ın tartışmalı gizlilik politikası değişikliğini, kullanıcılardan gelen baskı sonucunda ertelendi.

WhatsApp, kullanıcılarını dinleyerek rotasını değiştirmek yerine bu süreyi ertelemeyi seçti. En azından yeni mesajlaşma servislerine geçmemiş olan kullanıcıları, değişiklikleri hakkında bilgilendirmek istedi.

WhatsApp politikasını kabul etmeyenler ne yapmalı?

WhatsApp, kullanıcıların yeni gizlilik politikasını kabul edene kadar erişebilecekleri özellikleri sınırlayacağını söylüyor. Kullanıcılar ilk olarak sohbet listelerine erişemeyecek, ancak yine de bazı temel mesajlaşma kontrollerine sahip olacak. Ayrıca telefon ve video çağrıları alabilecek ve bildirimlerden gelen mesajları yanıtlayabilecek.

Fakat 15 Mayıs tarihinden birkaç hafta sonra, WhatsApp bu işlevler de tamamen kaldıracak ve kullanıcıların mesaj göndermesinin-almasının önüne geçecek.

Bu süreçte kullanıcıların yapabilecekleri tek şey, veri raporunu indirip WhatsApp'ın fişini çekmek olacak. Alternatif olarak WhatsApp'ın yeni gizlilik politikası da kabul edilebilir olacak.

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesiyle ilgili tercih edebileceğiniz seçenekler şu şekilde:

15 Mayıs'tan sonra güncellemeleri kabul etmeye devam edebilirsiniz.

15 Mayıs'tan önce, sohbet geçmişinizi Android veya iPhone'a aktarabilir ve hesabınızın bir raporunu indirebilirsiniz.

Aktif olmayan kullanıcılarla ilgili politikalar ise geçerli kalacak.

WhatsApp, sırf bu gizlilik politikasını kabul etmedikleri için kullanıcı hesaplarını silmeyeceği konusuna da vurgu yapıyor. Bununla birlikte WhatsApp'ın 120 gün boyunca etkin olmayan hesapları sildiği ayrı bir politikaya sahip olduğunu belirtmek gerekiyor.

Facebook, WhatsApp kullanıcılarına gizlilik politikası değişikliklerinin yalnızca iş mesajlarıyla ilgili olduğuna dair güvence veren bir bildiri yayınlamıştı.

Şirketten gelen açıklamada, "Ticari olmayan sohbetler ve hesap bilgileri için Facebook ile veri paylaşımında herhangi bir değişiklik olmayacak. İş mesajlaşmasıyla ilgili olarak da kullanıcılara veri paylaşma zorunluluğu getirmiyoruz" denildi.