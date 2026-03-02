WhatsApp Durumlarınızı Rehberde Kayıtlı Olmayanlar Bile Görebilecek

WhatsApp, kullanım oranını yüksek tutan pek çok özellik içeriyor. İlk olarak 2017 yılında kullanıcılarla buluşturulan durum paylaşma özelliğinin bunların başında geldiği söylenebilir. Ne var ki söz konusu özellik şimdiye kadar sadece çok yakından tanıdığınız kişilerle son gelişmeleri veya hayatınızdan kesitler paylaşmanıza olanak tanıyordu.

Yeni sunulmaya başlanan özellik, mevcut sınırları ortadan kaldıracak. Böylece daha önce mesajlaştığınız, çok yakın olmadığınız, bu nedenle rehberinize de eklemediğiniz kişilerin de görebileceği durumlar paylaşmanıza imkân sağlayacak. Benzer şekilde siz de kişi listenizde yer almasa dahi kullanıcıların mesajlaşma uygulaması üzerinden hangi durumları paylaştığını görebileceksiniz.

WhatsApp'ta Kayıtlı Olmayanların Durumları Görülebilecek

WhatsApp, kullanıcıların rehberinde kayıtlı olmayan kişilerin durumlarını görmenizi sağlayan bir özellik sunmaya başladı. Bu özellik kullanıma açıldıktan sonra daha önce bir kere dahi olsa mesajlaşılan ya da sesli görüşme gerçekleştirilen kişiler paylaştığınız durumları görebilecek. Rehberde kayıtlı olmayan bir kişinin durumuna bakarken isminin yanında yaklaşık (~) işareti yer alacak. Bu, rehberdeki kişileriniz ile olmayanları ayırt etmenizi mümkün kılacak.

Elbette ki tanımadığı kişilerden gelen durumları görmek istemeyenler olacaktır. WhatsApp, bu kullanıcıları da düşünerek önemli seçenekler sunacak. İlginizi çekmeyen ya da tanımadığınız kişilerden gelen durum paylaşımları görürseniz durumu direkt gizlemeyi seçerek durumlar kısmından kaldırabileceksiniz. Hatta uygunsuz yani WhatsApp'ın politikasına aykırı bir durum görürseniz üç noktaya basıp şikâyet etme seçeneğiniz de olacak.

WhatsApp'ta Tanımadığım Kişiler Durumlarıma Bakabilecek mi?

WhatsApp'ın yeni özelliği, siz istemediğiniz sürece tanımadığınız kişilerin durumlarınızı görmesini sağlayacak bir özellik değil. Sadece daha önce bir şekilde etkileşim (mesajlaşma, arama vb.) kurduğunuz kişilerle irtibatta kalmaya devam etmenizi sağlamanın bir yolunu sunacak. Bunların arasında belki yanlışlıkla mesaj gönderme gibi sebeplerle tanımadığınız kişiler de olabilir. Bu gibi durumlarda gizlilik ayarlarından durumunuzun kimlerle paylaşılacağını seçme imkânına sahip olacaksınız.

WhatsApp nasıl ki profil fotoğrafı gibi detayların kimler tarafından görüntülenebileceğini belirlemenizi sağlıyorsa durumlarınız için de aynısı geçerli olacak. Şirket, bu konuda kontrolü tamamen kullanıcılara bırakacak. Yeni özellik erişime açıldıktan sonra durum paylaşımlarınızı sadece belirli kişilerin görebileceği, sadece birkaç kişinin göremeyeceği ya da etkileşimde bulunduğunuz herkes tarafından görülebileceği şekilde ayarlayabileceksiniz.

WhatsApp'ın Yeni Özelliği Türkiye İçin Geçerli mi?

WhatsApp, rehberde kayıtlı olmayan kişilerin durumları görmesini sağlayacak yeni özelliği Türkiye de dahil olmak üzere tüm dünya için sunacak. Henüz tüm kullanıcılara ulaşmış değil ancak birkaç gün sonra herkesin erişimine açılması bekleniyor. Bu özellik genel kullanıma sunulduktan sonra Türkiye'deki kullanıcıların da durum paylaşımları daha önce konuştuğu fakat rehberine eklemediği kişiler tarafından görülebilecek.

Editörün Yorumu

Bu özelliği WhatsApp'ın yavaş yavaş temel bir mesajlaşma uygulaması olmaktan uzaklaşıp iyice Telegram benzeri bir platform hâline geleceğinin habercisi olarak görüyorum. Sorun şu ki bu bir mesajlaşma uygulaması ve amaç tanınan kişilerle irtibat hâlinde kalmak. Meta, bu tür özellikler sunarak uygulamayı Instagram gibi sosyal medya platformlarına dönüştürüyor. Belki de uygulama tercihlerini gözden geçirmenin zamanı geliyordur.