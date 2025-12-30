WhatsApp'tan Yılbaşı Hediyesi! Artık Herkes Kullanabiliyor
WhatsApp, yılbaşını sevdiklerinizle daha unutulmaz şekilde kutlamanıza yardımcı olacak pek çok özellik duyurdu. İşte merak edilen bütün ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- WhatsApp, 2026 çıkartma paketini kullanıma sundu.
- Yılbaşını canlı olarak kutlamak isteyenler, görüntülü görüşmeler havai fişek, konfeti ve yıldız animasyonları ile daha renkli hâle getirebilecek.
- Mesajlaşma uygulamasında konfeti emojisi gönderildiğinde ekranda animasyon belirecek.
Bu yılın sona ermesine artık sadece saatler kaldı. WhatsApp, mesajlaşma uygulamasını kullanan kişilerin yılbaşını kutlamak adınaysa birçok yeni özellik duyurdu. Bununla birlikte yepyeni çıkartmalar ve efektler de dahil olmak üzere hoş bir görünüm elde etmenize yardımcı olacak yeniliklerin de kullanıma açıldığı belirtildi.
WhatsApp'ın Yeni Yılbaşı Özellikleri Neler?
WhatsApp'ın yılın en özel günü olan yılbaşına yönelik kutlamaları daha eğlenceli hâle getirmek için sunduğu yenilik ve özelliklerin başında 2026 çıkartma paketi geliyor. Yeni yıla geçmek için ne kadar sabırsız olduğunuzu herkese göstermek istiyorsanız şirketin sunduğu yeni çıkartma paketi ile artık sohbetleri görsel açıdan daha ilgi çekici hâle getirebiliyorsunuz.
Bu yıla ailesinden ya da çok sevdiği arkadaşlardan uzakta girecek olanları da düşünen WhatsApp, mesajlaşma uygulamasının görüntülü arama özelliğine havai fişek, konfeti ve yıldız animasyonlarını ekledi. Birisiyle görüntülü olarak konuşurken efektler simgesine dokunmanız yeterli oluyor. Birlikte geri sayım yaparken bu özelliklere başvurabilir ve sanki gerçekten de yanınızdalarmış gibi hissedebilirsiniz.
Instagram kullanıyorsanız bazı emojileri gönderdiğinizde ekranda çeşitli animasyonların belirdiğini fark etmiş olmalısınız. Bu özellik, WhatsApp'ta da konfeti emojisine özel olarak getiriliyor. Yılbaşı gecesi eğer görüntülü konuşmak yerine mesajlaşmayı tercih edecekseniz konfeti emojisi göndererek kutlamanızı yapabilirsiniz. Böylece gerçeğe yakın bir deneyim elde edebilirsiniz.
Animasyonlu çıkartmalar artık durum tarafında da var. Yeni yılı kutlamak için animasyonlu çıkartmalardan oluşan özel 2026 paketini kullanabilirsiniz. Bu arada WhatsApp, yılbaşı planlarını henüz tamamlamamış olanlar için de birkaç ipucu sundu. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:
- Bir etkinlik oluşturun ve kimsenin unutmaması için sohbete sabitleyin.
- Birden fazla aktivite arasında kaldıysanız anketleri kullanın.
- Arkadaşlarınızın mekânı kolaylıkla bulabilmesi için canlı konum paylaşın.