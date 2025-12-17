Bu Oyun Steam'i Salladı! 15 Milyonu Aştı

Çıkış yaptığı ilk günden beri adından sıkça söz ettiren yeni RPG oyunu Where Winds Meet, yakın zamanda Steam üzerinden piyasaya sürüldü. Bunun akabinde kısa sürede ulaştığı oyuncu sayısıyla oyun dünyasında tüm gözleri kendine çevirtti. Ücretsiz olarak oynanabilen söz konusu yapım, ülkemizde de yoğun ilgiyle karşılandı. Son olarak güncel oyuncu sayısı netleşti.

Where Winds Meet, 15 Milyon Barajını Aştı

Aksiyon ve macera türlerini bir araya getiren Where Winds Meet, 15 milyon oyuncu barajını aşarak dikkat çeken bir başarı elde etti. Çinli geliştirici Everstone Studio tarafından geliştirilip NetEase tarafından yayınlanan oyun, piyasaya sürüldüğü gün ise 2 milyon adet kopya satmıştı.

Steam’in paylaştığı güncel verilere göre Where Winds Meet, ülkemizde de oldukça sevildi. Öyle ki oyun en çok satanlar listesinde ilk 20’ye girmeyi başardı. Satışlarla birlikte oyuncu yorumları da oldukça olumlu. Yapımın Steam üzerindeki kullanıcı incelemeleri genel ortalamada “çok olumlu” seviyesinde.

Where Winds Meet Sistem Gereksinimleri

Bileşen Minimum Gereksinimler Önerilen Gereksinimler İşletim Sistemi Windows 10/11 (64-bit) Windows 10/11 (64-bit) İşlemci Intel Core i7-7700K / AMD Ryzen 5 1600 Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 7 3700X RAM 16 GB 32 GB Ekran Kartı GTX 1060 (6 GB) / RX 480 (8 GB) RTX 2070 SUPER / RX 6700 XT / Intel ARC A750 DirectX Sürüm 12 Sürüm 12 Ağ Genişbant İnternet bağlantısı Genişbant İnternet bağlantısı Depolama 100 GB kullanılabilir alan 100 GB kullanılabilir alan İlave Notlar SSD önerilir SSD önerilir

