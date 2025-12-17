Bu Oyun Steam'i Salladı! 15 Milyonu Aştı

Where Winds Meet, Steam’de kısa sürede 15 milyon oyuncuya ulaştı. Oyun Türkiye’de de ilgi gördü ve en çok satanlar listesinde ilk 20’ye girdi.

Emir Yasin Bolat
Emir Yasin Bolat -

⚡ Önemli Bilgiler

  • Where Winds Meet, çıkışından kısa süre sonra 15 milyon oyuncuya ulaşarak büyük bir başarı yakaladı.
  • Oyun, Steam üzerinden yayınlanmasının ardından Türkiye’de de yoğun ilgi gördü.
  • Steam kullanıcılarının geri dönüşleri genel olarak çok olumlu.

Çıkış yaptığı ilk günden beri adından sıkça söz ettiren yeni RPG oyunu Where Winds Meet, yakın zamanda Steam üzerinden piyasaya sürüldü. Bunun akabinde kısa sürede ulaştığı oyuncu sayısıyla oyun dünyasında tüm gözleri kendine çevirtti. Ücretsiz olarak oynanabilen söz konusu yapım, ülkemizde de yoğun ilgiyle karşılandı. Son olarak güncel oyuncu sayısı netleşti.

Where Winds Meet, 15 Milyon Barajını Aştı

Aksiyon ve macera türlerini bir araya getiren Where Winds Meet, 15 milyon oyuncu barajını aşarak dikkat çeken bir başarı elde etti. Çinli geliştirici Everstone Studio tarafından geliştirilip NetEase tarafından yayınlanan oyun, piyasaya sürüldüğü gün ise 2 milyon adet kopya satmıştı.

Steam’in paylaştığı güncel verilere göre Where Winds Meet, ülkemizde de oldukça sevildi. Öyle ki oyun en çok satanlar listesinde ilk 20’ye girmeyi başardı. Satışlarla birlikte oyuncu yorumları da oldukça olumlu. Yapımın Steam üzerindeki kullanıcı incelemeleri genel ortalamada “çok olumlu” seviyesinde.

Where Winds Meet Sistem Gereksinimleri

Bileşen Minimum Gereksinimler Önerilen Gereksinimler
İşletim Sistemi Windows 10/11 (64-bit) Windows 10/11 (64-bit)
İşlemci Intel Core i7-7700K / AMD Ryzen 5 1600 Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 7 3700X
RAM 16 GB 32 GB
Ekran Kartı GTX 1060 (6 GB) / RX 480 (8 GB) RTX 2070 SUPER / RX 6700 XT / Intel ARC A750
DirectX Sürüm 12 Sürüm 12
Genişbant İnternet bağlantısı Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama 100 GB kullanılabilir alan 100 GB kullanılabilir alan
İlave Notlar SSD önerilir SSD önerilir

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Steam'de 2025'te Kaç Oyun Yayınlandı? İşte Detaylar
OYUN

Steam'de 2025'te Kaç Oyun Yayınlandı? İşte Detaylar

Steam mağazasında yirmi bine yakın oyunun çıktığı 2025 yılında, geliştiricilerin ve yayıncılar hayal kırıklığına uğradılar. İşte nedeni...

Kaynak: https://gamerant.com/where-winds-meet-steam-15-million-players/

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER