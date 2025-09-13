Microsoft'tan İlginç Karar: Windows 11, Sizi Reklamla Karşılayacak

Microsoft, Windows 11'de çok konuşulacak bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Windows 11 yakın bir zamanda Microsoft 365'in reklamı ile sizi karşılayabilir. Türkiye'de oldukça yaygın bir şekilde kullanılan Windows 11, bu reklamla birlikte kullanıcıların bilgisayarı kullanmaya başlamasını geciktirebilir.

Windows 11 Açılışında Microsoft 365 Reklamı Olacak

Windows 11'in beta sürümünde Microsoft 365 aboneliğinin sona ereceğini belirten uyarılar görüldü. Bilgisayarın açılışında ortaya çıkan bu uyarı bir tür hatırlatıcı görevi görüyor. Microsoft 365 için aboneliğini sürdürmeme kararı alan kişiler, bilgisayarı açtığında bu reklama maruz kalacak gibi görünüyor.

Microsoft, güncelleme notlarında ofis yazılım araçlarından oluşan 365 aboneliğinin uzatılması için ödeme yapılmadıysa ekranda yeni uyarı ile karşılaşacağını belirtti. Şirketin güncelleme notunda dikkat çeken nokta ise "basit bir hatırlatıcı" ifadesini kullanması oldu. Ancak söz konusu eklemenin basit bir hatırlatıcı olmaktan çok uzak olduğunu belirtmek gerekiyor.

Windows 11 açılışında karşınıza çıkacak olan bu uyarı, tüm ekranı kaplıyor. Pencerenin kapatılması mümkün değil. Yalnızca hemen ödeme yapmanız için bir buton ve daha sonra hatırlatma seçeneği var. Daha da ilginci, ödeme yapma butonu mavi renkle vurgulanırken diğeri düz bir yazıdan ibaret.

Şirket şu an orijinal Windows 11 lisansından gelir elde ediyor ancak asıl gelir kaynağını Microsoft 365 abonelikleri oluşturuyor. Microsoft, tüketicilere yönelik bu hizmetini daha da öne çıkarmak için neredeyse tüm hizmetlerinde Office 365'i vurguluyor ama Windows tarihi boyunca böyle bir şey görülmemişti.

Bilgisayar kullanıcıları genellikle kısa bir açılış süresi ister. Windows 11'in açılışına eklenen bu reklam ise bilgisayarınızı kullanmaya başlamanızın önünde ciddi bir engel oluşturuyor. Bu değişiklik yüzünden çok sayıda kullanıcı gereksiz yere zaman kaybetmiş olacak. Dolayısıyla kullanıcılar tarafından hoş karşılanması pek de mümkün değil.

Bu değişiklik henüz tüm Windows 11 kullanıcılarını etkilemiyor. Kullanıcı geri bildirimleri çoğunlukla olumsuz olursa Microsoft da planlarında değişikliğe gitme kararı alabilir. Şirketin nasıl bir yol haritası izleyeceği ilerleyen haftalarda açıklığa kavuşacak ama bu tür hamlelerin Windows 10 kullanıcılarının Windows 11'e geçme isteğini daha da azaltabileceğini unutmaması gerekiyor.

Bu arada hatırlatmakta fayda var: Eskiden Office 365 olarak bilinen Microsoft 365'in ofis araçlarını ücretsiz kullanmak da mümkün. Microsoft Office ücretsiz kullanma yöntemleri ile Word, PowerPoint, Excel gibi araçları tamamen ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz.