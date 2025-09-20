Bu Özellik Yüzünden Windows 11'i Bırakmak İsteyeceksiniz

Microsoft, yapay zeka hizmetinin daha fazla kullanıcı tarafından kullanılması için bu zamana kadar çok çeşitli hamlelerde bulundu ancak bunlardan sonuncusu fazla müdahaleci görünüyor. Öyle ki Windows 11'i kullanmayı bırakmak istemenize bile neden olabilir. Şu anda test aşamasında olan özellik, size yanlışlıkla Copilot ile paylaşım yaptırabilir.

Windows 11, Copilot ile Paylaşma Özelliği Alıyor

Microsoft, Windows 11 Insider sürümüne Copilot ile paylaşma seçeneği getirdi. Bu özellik, görev çubuğunda yer alan uygulama simgelerinden herhangi birinin üzerine imlecinizi getirdiğinizde ortaya çıkıyor. Uygulamanın ön izlemesinin hemen altında görünen seçeneğe bastığınızda ise Copilot ile ekranı paylaşıyorsunuz.

Bu işlem gerçekleştirildikten sonra ilgili uygulamadaki görseller, şarkılar, yazılar, veriler ve çok daha fazlası hakkında Copilot'a istediğiniz soruyu sorabiliyorsunuz. Örneğin imleci tarayıcınızın görev çubuğundaki simgesinin üzerine getirdiğinizi varsayalım. Tarayıcıda bir Excel çalışması açık olursa girilen veriler hakkında istediğiniz herhangi bir soruyu yanıtlayabilir.

Yeni özellik, kullanıcıların yapay zekaya erişimini kolaylaştırmak adına faydalı olabilir ancak her Windows 11 kullanıcısı, Copilot gibi araçları kullanmak istemiyor. Kaldı ki uygulama ön izlemelerinin hemen altında yer alması, bu özelliğin yanlışlıkla kullanılmasına yol açabilir. Ayrıca Microsoft'un sürekli olarak öne çıkarma çabası da çoğu kullanıcı için bunaltıcı olduğunu da unutmamak gerekiyor.

Teknoloji devi, şu ana kadar Copilot'u daha yaygın hâle getirmek için görev çubuğuna Copilot'u ekledi ve Microsoft Edge tarayıcısı da dahil olmak üzere birçok hizmetine yapay zeka destekli hizmetini entegre etti. Bunlar hâlihazırda zaten yapay zekaya sürekli olarak maruz kalmasına neden oluyor ancak yeni eklenecek olan özellik Copilot'u daha da ön plana çıkaracak.

Yine de bu özellik şu an yalnızca Insider sürümünde mevcut. Kullanıcıların geri bildirimine bağlı olarak genel kullanıma sunulmadan önce kaldırılması da muhtemel. Aksi hâlde ise Copilot ile paylaşma özelliği yakında tüm kullanıcılara sunulacak. Bu da yeni özelliğin Windows 11 kullanıcıları arasında çok fazla konuşulmasına sebep olabilir.