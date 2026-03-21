Windows 11 Kullanıcılarına Müjde: Sinir Bozucu Zorunluluk Nihayet Kalkıyor!

Microsoft, son dönemlerde Windows 11 kullanıcı deneyimini artırmak için yoğun mesai harcıyor. İşletim sistemindeki eksiklikleri gidermek ve bu eksiklikler nedeniyle yeni sürüme geçmek istemeyen kullanıcıları ikna etmek isteyen şirket, kısa süre önce Windows 11 planlarını paylaşmıştı.

Bu planlar arasında görev çubuğunu taşıyabilme, performans iyileştirmeleri ve diğer geliştirmeler bulunuyor. Ancak kullanıcıların uzun süredir şikayet ettiği bir konu bu açıklamalarda yer almıyordu: Zorunlu Microsoft Account kullanımı. Görünüşe göre Microsoft, bu durumu nihayet fark etti. İşte ayrıntılar...

Windows 11'de Microsoft Hesabı Zorunluluğu Kalkacak mı?

Bildiğiniz üzere 2015 yılında çıkan ve en efsane Windows sürümlerinden biri olarak kabul edilen Windows 10’da kurulum sırasında Microsoft hesabı oluşturmadan devam edebiliyorsunuz. Kullanıcılar bu durumdan oldukça memnundu. Ancak Microsoft, 2021’de piyasaya sürdüğü Windows 11 ile birlikte kurulum sırasında Microsoft hesabını zorunlu hale getirdi.

Ya I hate that. Working on it — Scott Hanselman 🌮 (@shanselman) March 20, 2026

Windows 11’in çıkışından bu yana kullanıcıların en çok şikayet ettiği konulardan biri Microsoft hesabı olmadan kurulum yapılamaması oldu. Bu kısıtlamanın aşılması için çeşitli yöntemler yok değil ancak yine de kullanıcı deneyimini olumsuz etkiliyor. Görünüşe göre bu durumdan şikayetçi olan sadece kullanıcılar değil.

Windows 11'in yazılım geliştirme ekibinde görev alan Scott Hanselman, X platformunda bir kullanıcının bu konudaki şikâyetine yanıt verdi. Hanselman, “Evet, bundan nefret ediyorum. Üzerinde çalışılıyor” diyerek ekiplerin bu zorunluluğu kaldırmak için çalışmalara başladığını ifade etti.

Tabii bu Microsoft hesap zorunluluğunun kesin olarak kalkacağı anlamına gelmiyor. Bu tarz büyük değişikliklerin yürürlüğe sokulabilmesi için üst düzey yöneticilerin onayı gerekiyor. Ancak şirketin kullanıcı geri bildirimlerini önemsediği düşünüldüğünde yöneticilerin kullanıcıların hoşuna gitmeyecek bir karar vermesi pek olası görünmüyor. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Editörün Yorumu

Windows 11 bilgisayarımda işletim sisteminin kurulumu sırasında Microsoft hesabının zorunlu tutulması benim de dikkatimi çekmişti. Ben cihazımdaki dosyaların bulutta da tutulmasını seviyorum ve bu nedenle zaten giriş yapacaktım ancak yine de zorunlu tutulması pek doğru değil diye düşünüyorum. Zira herkesin bir hesaba ihtiyacı yok. Umuyorum ki Microsoft bu duruma son verir.

