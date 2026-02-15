Bu Windows 11 Güncellemesine Dikkat! İnterneti Mahvettiği Söyleniyor

Windows 11'in KB5077181 güncellemesini alan bazı kullanıcılar, bunun sorunları düzeltmek ve iyileştirmeler yapmak yerine yeni bir soruna neden olduğunu iddia etti. Üstelik bu sorun, şimdiye kadar görünen çoğu hatadan daha ciddi bir risk taşıyor. Kullanıcılar, yeni güncellemeden sonra internet bağlantısının işlevsiz kaldığını belirtiyor.

Windows 11'in KB5077181 Güncellemesine Dikkat Edin

Forloopcodes isimli bir kullanıcının X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma göre KB5077181 güncellemesi, internet bağlantısının sorunsuz olması açısından kritik önem taşıyan DHCP'nin çökmesine neden oluyor. Bu da internet bağlantısının bir öneminin kalmamasına yol açıyor. Öte yandan bazı kullanıcılar, bu güncellemenin bilgisayarın sonsuz bir döngüde yeniden başlatılmasına yol açtığı da ileri sürüldü.

DHCP hatası, kullanıcıların Wi-Fi'a bağlı olduğunu ancak internet erişiminin olmadığına yönelik bir uyarı alınmasına neden oluyor. Bazı kullanıcılar, güncellemeyi kaldırarak sorunu çözmeye çalışsa da Windows 11 yine de otomatik olarak yüklemeye çalışabiliyor. Böyle bir senaryoda güncellemeyi duraklatarak geçici bir çözüm yoluna başvurulabiliyor. Yine de kesin çözüm için Microsoft'u beklemek gerekiyor.

KB5077181 Güncellemesini Alan Herkes Aynı Sorunu Yaşamıyor

KB5077181 güncellemesinden sonra ortaya çıktığı iddia edilen sorunların yalnızca birkaç kişi tarafından yaşandığı belirtildi. Windows 11'in geçtiğimiz günlerde 1 milyar kullanıcı sayısına ulaştığını göz önünde bulunduracak olursak bunu "genel sorun" olarak nitelendirmek biraz zor. Hatta son güncelleme ile 6 adet sıfır gün açığının ve 58 diğer güvenlik açığının kapatıldığını, bunun önemli bir güvenlik güncellemesi olduğu ifade edildi.

Yine de her ihtimale karşı yeni Windows 11 güncellemesini yüklerken dikkatli olun. Bir sorun yaşamanız hâlinde mevcut güncellemeleri kaldırıp otomatik güncelleştirme işlemini duraklatabilirsiniz. Microsoft, sorunun ileride daha fazla kullanıcıda görülmesi hâlinde harekete geçecektir ve hatanın yinelenmemesi için güncellemeyi geri çekme gibi yöntemlere başvuracaktır.