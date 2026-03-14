Yeni Windows 11 Güncellemesi, Bilgisayar Kırdıran Hatalara Yol Açtı

Microsoft, Windows 11'de ağ güvenliğindeki bir açığı kapatmak için yeni bir güncelleme yayınladı. Acil olarak devreye alınan KB5084597 numaralı bu güncelleme, önemli bir sorunu giderirken bazı kullanıcılarda ise kritik hatalar meydana geldi. Bazı kullanıcılarda güncelleme hiç yüklenmezken bazılarında ise donma ve takılma gibi sinir bozucu sorunlar görüldü.

Yeni Windows 11 Güncellemesinde Hangi Sorunlar Ortaya Çıktı?

KB5084597 güncellemesini alan bazı Windows 11 kullanıcıları, Reddit ve benzeri platformlar üzerinden ortaya çıkan sorunları paylaştı. Bazı kullanıcılar, bu güncellemeyi hiç yükleyemiyor. Güncelleme sırasında 0x80070306 hata kodu ile karşılaşılıyor. Bu durumda akıllara hemen bozuk sistem dosyalarını düzeltmek için kullanılan SFC ve DISM komutları gelir ki sorunu yaşayan kişiler de bunlara başvurdu. Ne var ki sorunu çözme noktasında hiçbir işe yaramadılar.

Bazı kullanıcılar, daha can sıkıcı bir sorunla karşılaştı. Öyle ki güncelleme yüklenirken sürekli mavi ekran hatası ortaya çıktı, bilgisayar yeniden başlatma döngüsüne girdi. Yani güncellemeyi yüklemeye çalışan kullanıcılar aslında hâlihazırda çalışmaya devam eden bilgisayarlarına da erişimini kaybetti. Öte yandan güncelleme sırasında hiç sorun yaşamayanlar da oldu ama onlar da farklı hatalarla karşı karşıya kaldı.

Güncelleme işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayarı açılan kişilerin bir noktadan sonra ekranı ya tamamen dondu ya sistem kilitlendi. Bu sorun ortaya çıktığında başvurulan hiçbir yöntem işe yaramadı, çözümü ise bilgisayarı güç düğmesine basılı tutarak kapatıp tekrardan aynı düğmeye basarak açmakta buldular.

En tuhaf hata, güncelleme sonrasında yönetici haklarının aniden kaybedilmesi oldu. Yönetici ayrıcalıkları, yazılım kurma ya da kaldırma gibi basit süreçlerde bile gerekli. O olmadan sistem dosyalarına erişmek mümkün değil. Güvenlik duvarını yönetici izni olmadan kapatıp açamaz, ayarlarda değişiklik yapamazsınız. Hatta bozuk sistem dosyalarını düzeltmeyi sağlayan "SFC" komutları bile işe yaramaz hâle gelir.

Microsoft, Bildirilen Sorunlar Hakkında Ne Düşünüyor?

Microsoft'un resmî destek sayfasında şu anda son güncelleme ile ilgili bir sorun olmadığı ifadesi yer alıyor. Elbette ki güncelleme çok yakın zamanda yayınlandı. Bu da gelen şikâyetlerin henüz geniş çaplı olarak incelenmemiş olabileceğine işaret ediyor. Bu kadar çok sayıda kişinin sorun bildirmesi durumunda teknoloji devi de güncellemede neler olup bittiğini değerlendirecek, sorunu düzeltmek için ek adımlar atacaktır.

Windows Güncellemeleri Neden Sorunlara Sebep Oluyor?

Pek çok kullanıcı, Windows güncellemesi yapmaktan çekinir. Bunun nedenlerinin başında ise kullanıcılara sunulan güncellemelerde zaman zaman istenmeyen sorunların ortaya çıkma ihtimali geliyor. Geçmişte pek çok örneği görüldü ve kullanıcılardan gelen bu şikâyetlere bakılırsa görülmeye de devam ediyor. Bazı Windows güncellemeleri bir şeyleri düzeltirken diğer yandan beklenmedik sorunlara da zemin hazırlayabiliyor.

Bu aslında Microsoft'un isteyerek yaptığı bir şey değil. Apple'ın kendi cihazlarına özel olarak sunduğu işletim sisteminin aksine Windows çok sayıda işlemci, ekran kartı ve ana kartı ile uyumlu çalışmak zorunda. Bu da bazı sistemlerde sorun olmazken bazılarında istenmeyen hataların gün yüzüne çıkmasına yol açabiliyor. Öte yandan Microsoft'un test ekibinin ve Insider programına katılanların sayısının yetersiz kalması gibi sebepler de söz konusu.

Editörün Yorumu

Windows güncellemelerinde hata görülme sıklığı özellikle son zamanlarda epey artmış durumda. Hatta sadece Windows 11 için değil, Windows 10 için ESU (Uzatılmış Güvenlik Güncellemeleri) programı kapsamında geçtiğimiz ayın başlarında yayınlanan güncellemede bile bilgisayarın kapatılamaması sorunu görüldü. Bu artan sorunların kullanıcı deneyimini mahvettiği aşikâr. Microsoft'un testlere daha çok ağırlık vermesi gerektiğini düşünüyorum.