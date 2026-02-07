Windows 11'in Sinir Bozan Aracı Kurulumda Bile Karşınıza Çıkacak

Microsoft'un kaldırılamayan Copilot yüzünden eleştiri yağmuruna tutulduğu günleri hatırlıyor musunuz? Teknoloji devi, gelen tepkilerden sonra işletim sistemi için bir güncelleme yayınlamış ve bununla birlikte Copilot'u kaldırmak mümkün hâle gelmişti. Görünüşe bakılacak olursa aradan geçen uzun bir zamanın ardından Microsoft'un hâlâ Copilot hevesi bitmiş değil. Öyle ki bu asistanı size en baştan itibaren göstermeye hazırlanıyor.

Windows 11 Kurulumunda Sizi Copilot Karşılayacak

X'te (eski adıyla Twitter) bir kullanıcı tarafından paylaşılan ekran görüntüsüne göre Microsoft, Windows 11'in kurulumunda yapay zeka destekli asistan Copilot'u test etmeye başladı. Bu özellik, işletim sisteminin kurulum aşamasında bir deneme butonu ile birlikte yapay zeka asistanı denemenize imkân tanıyacak. Butona tıklandığında Copilot ile konuşmaya başlayabileceğiniz bir pencere açılacak.

İlk aktarılan bilgilere göre kurulum aşamasında Copilot'u kullanmaya başlamak için Microsoft hesabı oluşturmanıza gerek yok. Nasıl ki normalde Copilot'u açıp soru sormaya başlıyorsanız buradaki süreç de aynı şekilde ilerleyecek. Yapay zeka asistanına eğer kurulum ya da başka bir konu ile ilgili sorularınız varsa bunları yöneltebileceksiniz.

Kurulum sona ermeden önce Copilot'tan görsel oluşturmasını bile isteyebileceksiniz. Sohbet botunu deneme seçeneği yalnızca kurulum yapılırken görünecek. Windows 11'i eğer piyasaya sürüldüğü ilk günden beri kullanmaya devam ediyorsanız bunun sizi Copilot kullanmaya teşvik etmek için başvurulan bir yöntem olduğunu fark edebilirsiniz.

Copilot'un Windows 11'deki ilk zamanlarında kullanıcılar açısından çok can sıkıcı bir durum söz konusuydu. Teknoloji devi, Copilot'u işletim sisteminin ayrılmaz bir parçası olarak konumlandırmıştı. O dönemde ayarlardan uygulamalar kısmına gittiğinizde Copilot'u kaldırma seçeneği bulunmuyordu. İlerleyen süreçte Copilot'u gizleme seçeneği getirildi ancak bu, onu tamamen kaldırmanıza izin vermediği için şikâyetler aynı şekilde devma etti. En sonunda ise Microsoft, kullanıcıların tepkisine karşılık vererek bu asistanı kaldırma seçeneği sundu.