Windows 12'nin Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı! Efsane Özelliklerle Gelecek

Microsoft, uzun uğraşlar sonucunda Windows 10'un kullanım oranını iyice düşürmeyi başardı. Kullanıcıları işletim sisteminin en son sürümüne geçirmek için elinden gelen her şeyi yapan şirket, şimdi de bir sonraki sürüm olan Windows 12 üzerinde çalışıyor. Yeni ortaya çıkan bilgilere göre bu Windows sürümü beklenenden de önce piyasaya sürülebilir.

Windows 12 Ne Zaman Çıkacak?

Windows 12'nin 2026 yılının sonuna doğru piyasaya sürüleceği iddia edildi. Yeni işletim sistemi beraberinde özellikle yapay zeka odaklı özellikleri de getirecek. Teknoloji devi, işletim sisteminin bu sürümünde özellikle verimliliğe odaklanacak. Yani gereksiz olarak nitelendirilebilecek detaylardan arındırılmış, sade ve işlevsel bir işletim sistemi olacak.

Windows 12'nin Özellikleri Neler Olacak?

Microsoft, Windows 12'de büyük bir değişikliğe gidecek. Yapay zekayı Copilot tarzı bir eklenti olarak değil, doğrudan işletim sisteminin bir parçası olarak sunmayı planlıyor. Sistemin hemen hemen her yerinde yapay zeka araçlarına rastlanabilecek. Örneğin şirketin kendi yapay zeka asistanı Copilot, dosyaları yönetebilecek, ayarları değiştirebilecek.

Bilgisayar kullanmakta çok da iyi olmayan kişiler, asistandan yardım alarak ihtiyacı olan değişiklikleri yapabilecek. Bu pratik yaklaşım sayesinde işletim sisteminin daha geniş bir kitle tarafından benimsenmesi bekleniyor. Öte yandan aranan dosyaları bulmak da bir hayli kolaylaşacak. Sadece birkaç kelime ile ne arıyorsanız bulabileceksiniz. "Geçen hafta indirdiğim X dosyasını bul" şeklinde bir istem girmeniz hâlinde sistem sizin yerinize o dosyayı bulacak.

Görsellerdeki nesneleri tanımlama, uzun belgeleri özetleme, video ve ses kayıtlarını farklı dile çevirme veya konuşmanın transkriptini (yazılı hâlini) oluşturma gibi özellikler de bulunacak. Takdir edersiniz ki bu özellikler artık cihazlarda standart hâle gelmeye başlamış durumda. O yüzden Windows 12 bilgisayarlarda da mutlaka yer alması muhtemel.

Windows 12'nin Adı Ne Olacak?

Windows 12'nin resmî adı henüz açıklanmadı ancak Microsoft, geçmişte temiz bir sayfa açmak adına normal sıralamayı atladığı örnekler oldu. Windows 9 buna örnek olarak verilebilir. Şirket, Windows 8 sonrasında gelen tepkilerin ardından "sil baştan" başlamak üzere bu sürümü atlayarak direkt Windows 10'a geçti.

Bununla amaçlanan bir diğer şey de Microsoft'un gerçekten büyük bir ilerleme kaydettiğini kullanıcılara göstermek istemesiydi. Yani Windows 8'de izlediği yolu bir kenara bırakıp tamamen kullanıcıları dinleyerek bir işletim sistemi geliştirdiği mesajını vermeyi amaçladı.

Bunun Windows 12'de de tekrarlanması bekleniyor. Böyle bir senaryoda Windows 12 yerine daha farklı bir isimle (belki de sayıları bırakıp tamamen orijinal bir adlandırma tercih edilir) karşılaşabiliriz. Duyuru gelene kadar hakkında bahsederken Windows 12 ismini kullanacağız.

Windows 12'ye Geçiş Ücretli mi Olacak?

Windows 12'ye geçişin ücretli olup olmayacağı ile ilgili şimdiye kadar Microsoft hakkında henüz resmî bir açıklama gelmedi ancak tahminlerimize göre Microsoft, işletim sisteminin bir sonraki sürümünde yapay zeka özellikleri abonelik hizmetine tabi tutabilir. Bu durumda gelişmiş özelliklerden yararlanmak için sizden ücret talep edilebilir. Bunu istememeniz hâlindeyse işletim sisteminin temel özelliklerinden yararlanmaya devam edebilirsiniz. Elbette ki konuya ilişkin henüz net bir açıklama yok, o yüzden şimdilik buna kesin gözüyle bakmamakta fayda var.

Editörün Notu

Microsoft tarafından gelen sinyaller, bana Windows 11'de yapılanların Windows 12'de tekrarlanmayacağını düşündürüyor. Takdir edersiniz ki işletim sisteminin şu anki sürümünde optimizasyon sorunları bir türlü çözülmüş değil. Windows 11'i denemiş birisi olarak çok fazla sorunlar yaşadığımı söyleyebilirim. Üstelik kaynak kullanımı da Windows 10'dan katbekat fazlaydı. Umuyorum ki Microsoft, Windows 12'de "herkes yapay zekayı kullansın" saçmalığını bir kenara bırakıp optimizasyona odaklanır. Aksi takdirde kullanıcılardan gelecek tepkileri hayal bile edemiyorum.