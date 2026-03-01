Windows 10 Mezara Girdi! En Popüler Windows Sürümleri Açıklandı

Popüler teknoloji pazar araştırma şirketi Statcounter, Mart 2026 itibarıyla kullanıcıların en çok tercih ettiği Windows sürümlerini açıkladı. Milyonlarca bilgisayarda yüklü olan bu işletim sisteminin farklı versiyonları, sundukları özellikler ve güncelleme desteğine göre tercih ediliyor. Peki en popüler Windows sürümleri hangileri? İşte sıralama...

En Popüler Windows Sürümleri - Mart 2026

Windows 11 - %72,57 Windows 10 - %26,45 Windows 7 - %0,62 Windows XP - %0,20 Windows 8.1 - %0,10 Windows 8 - %0,04 Diğer - %0,02

Paylaşılan rapora baktığımızda Windows 11'in yüzde 72,57 pazar payıyla birinci sırada olduğunu görüyoruz. 2025'in sonunda yüzde 50'ye yeni ulaşan sürümün bu kadar kısa sürede yüzde 70'i aşması oldukça dikkat çekti. Bu hızlı yükselişin başlıca sebepleri ise yeni bilgisayar satışları ve mevcut Windows 10 kullanıcılarının yükseltme yapması olarak gösteriliyor. Firmanın geçtiğimiz aylarda Windows 10 desteğini bitirmesinin de etkisi yok değil.

Windows 10 ise yüzde 26,45’lik kullanım oranıyla ikinci sırada. Windows 11’in yükselişiyle birlikte pazar payı giderek düşen eski işletim sistemi geçen yılın şubat ayında bilgisayarların yüzde 45’inde kullanılıyordu. Daha eski dönemlerde ise payı yüzde 80’lere kadar ulaşmıştı. Öte yandan en efsane Windows sürümleri olarak görülen Windows 7 ve Windows XP ise sırasıyla yüzde 0,62 ve yüzde 0,20 kullanım oranına sahip.

Windows 7 ve Windows XP’den sonra çıkmasına rağmen onlardan daha az kullanılan Windows 8.1 ve Windows 8 ise %0,10 ve %0,04 kullanım oranıyla sıralamaya girdi. Bu sürümler kullanıcılar tarafından büyük ölçüde beğenilmedi çünkü arayüzleri oldukça karışık bulunuyordu. Özellikle Başlat Menüsü, klasik tasarımdan büyük ölçüde farklıydı ve tasarım, dokunmatik ekranlı tabletler için optimize edildiği için bilgisayarlarda kullanmak oldukça zordu. Bu, pazar paylarına da yansımış.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.