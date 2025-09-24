16 Yıllık İşletim Sistemi Yeniden Yükselişte! Bunu Kimse Beklemiyordu

Microsoft, Windows 10 kullanıcılarını en yeni işletim sistemi olan Windows 11'e geçmeye teşvik ederken beklenmedik bir gelişme yaşandı. 10 yıldan daha uzun bir süre önce çıkan eski işletim sistemi Windows 7'nin kullanım oranında ciddi bir artış olduğu belirlendi. İşletim sistemi, yüzde 5'in üzerinde bir kullanım oranına sahip hâle geldi.

Windows 7'nin Kullanım Oranı Yeniden Arttı

2009 yılında piyasaya sürülen Windows 7'nin kullanım oranı, Ağustos ayında 3.59 oranına yükseldi. Bu beklenmedik artışı sürdürmesi sayesinde Eylül ayına kadar iki kat daha fazla artış yaşandı ve işletim sisteminin kullanım oranı 5.47 seviyesine ulaştı. Böylelikle en çok kullanılan üçüncü işletim sistemi oldu.

StatCounter tarafından paylaşılan veriler, Windows 7'nin bu büyümeyi özellikle son iki ay içinde başardığını gösteriyor. Yüzde 5,47'lik oran elbette Windows 10 ile Windows 11'in pazar payı ile kıyaslanabilecek bir oran değil ancak Microsoft'un yıllar önce desteği kestiği bir işletim sisteminde böyle bir büyüme görülmesi oldukça şaşırtıcı.

Teknoloji devi yakın zamanda Windows 10 için verdiği desteği de kesecek. Geçtiğimiz haftalarda Windows 10 kullanıcılarına hâlihazırda verilen güncelleme desteğinin 14 Ekim 2025'te tamamen kesileceği bir kez daha hatırlatıldı. Windows'un bir önceki sürümünün desteği kesilirken Windows 7'nin yükselişe geçmesi ise alışıldık bir durum olmaktan çok uzak.

Windows 7'nin yeniden büyümeye başlamasının arkasında hangi sebeplerin olduğu belli olmasa da bunun kullanıcıların Windows 10'dan Windows 7'ye geçiş yapmasından kaynaklanmadığını belirtmek gerekiyor. Öte yandan StatCounter'ın verilerine tamamen güvenmek de yanıltıcı olabilir çünkü bu istatistikleri sunarken yararlandığı veriler, pazar payını tam anlamıyla yansıtamıyor.

Web trafiğini analiz eden şirket, Windows sürümlerinin kullanım oranlarını ortaya çıkarmak için çok sayıda web sitesine yerleştirilen izleme araçlarından yararlanıyor. Bir web sitesini ziyaret ettiğinizde hangi işletim sistemini kullandığınız gibi bilgiler toplanıp bu istatistiklerde kullanılıyor. Bu da StatCounter'ın son iki ay içinde daha fazla Windows 7 erişimine dair bulgular elde ettiği anlamına geliyor.