  1. Tamindir
  2. haber
  3. etkinlik
  4. Wolfteam 2017 Türkiye Kupası’nın Şampiyonu Belli Oldu!

Wolfteam 2017 Türkiye Kupası’nın Şampiyonu Belli Oldu!

Wolfteam 2017 Türkiye Kupası’nın Şampiyonu Belli Oldu!
YORUM YAZ
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek etkinlik

Türkiye’nin en büyük FPS finali olan Wolfteam 2017 Türkiye Kupası, 6 aylık zorlu mücadelenin ardından sahibini buldu. Uniq İstanbul sahnesinde gerçekleşen final karşılaşması tam anlamıyla nefesleri kesti. HWA Gaming ve Galakticos takımlarının mücadelesinde kazanan taraf 3-2'lik skorla HWA Gaming olurken, şampiyon takım 60 bin TL’lik ödülün de sahibi oldu.

Netmarble Türkiye tarafından düzenlenen 2017 Türkiye Kupası’nda kazanan takım belli oldu. netD ve Wolfteam YouTube kanalları üzerinden canlı olarak yayınlanan final karşılaşmasında, sezonun en iyi performansını sergileyen iki takım; HWA Gaming ve Galakticos, kupanın ve 60 bin TL’lik ödülün sahibi olmak için kıyasıya yarıştı.

Gaming Istanbul 2017 Wolfteam Şampiyonası ile birlikte başlayan sezon Wolfcity turnuvalarıyla 8 şehri gezdikten sonra Wolfteam tarihinin en görkemli finaline şahit oldu. Galakticos ve HWA’nın efsanevi karşılaşmasında, kupa  HWA Gaming takımı oyuncuları elinde havaya kalktı.

Türkiye’nin en ünlü iki espor takımının karşı karşıya geldiği final mücadelesi büyük bir heyecan fırtınasına neden oldu. Mücadeleye çok iyi başlayan HWA Gaming birinci haritanın galibi oldu. Karşılaşmanın ikinci haritası inanılmaz bir çekişmeye sahne olurken, Galakticos takımı 9-8’lik skorla kazanan taraf olmayı başardı.

Arkasına aldığı rüzgarla üçüncü haritayı da kazanan Galakticos oyuncuları skoru 2-1'e getirdi. Dördüncü haritada toparlanan HWA Gaming, 5-0’dan döndü ve 9-8’le mücadeleyi kazandı.  2-2’lik eşitlikle girilen final haritasında baştan sona üstün bir oyun sergileyen HWA Gaming takımı mücadeleyi 9-4 kazandı ve toplamda 3-2'lik skorla Wolfteam 2017 Türkiye Kupası’nın sahibi oldu.

Wolfteam Türkiye Kupası 2017 Sahibini Buluyor Etkinlik Wolfteam Türkiye Kupası 2017 Sahibini Buluyor

WolfTeam Ünlüler Kapışmasında Yer Alan İsimler Akıllara Durgunluk Veriyor OYUN WolfTeam Ünlüler Kapışmasında Yer Alan İsimler Akıllara Durgunluk Veriyor

Wolfteam'in Kurtarma Modunun Yeni Karakterleri Cicişler Oldu OYUN Wolfteam'in Kurtarma Modunun Yeni Karakterleri Cicişler Oldu

ETİKETLER: wolfteam espor turnuvası

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Wolfteam Wolfteam
Wolfteam Türkiye'de online FPS oyunu denildiği zaman ilk akla gelen oyunlardan olan Wolfteam, kurtlar ve insanlar arasındaki amansız mücadeleyi konu alan popüler bir çevrimiçi FPS oyunudur. ÜCRETSİZ
Spor Merkezi Programı 1.0 Spor Merkezi Programı 1.0
Spor Merkezi Programı 1.0 Spor Merkezi Programı (SCP) spor ve sağlık sektöründe hizmet veren kurumların üyelerinin takibini kolaylaştırmak amacı ile geliştirilmiştir. DENEME SÜRÜMÜ
3D Spor Araba Park Etme 3D Spor Araba Park Etme
3D Spor Araba Park Etme 3D Spor Araba Park Etme, araba park etmeye çalıştığınız bir mobil oyundur ÜCRETSİZ
Evimde Spor Evimde Spor
Evimde Spor Evimde Spor, Android için geliştirilmiş bir egzersiz hareketleri rehberi uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
Bir Bilene Sor Bir Bilene Sor
Bir Bilene Sor Bir Bilene Sor, YGS, LYS, TEOG, KPSS, ALES'e hazırlanan öğrencilerin soru sorabildikleri bir platform. ÜCRETSİZ
Epson iPrint Epson iPrint
Epson iPrint Epson iPrint, istediğiniz an iPhone ve iPad'lerinizi kullanarak Epson yazıcılarınızdan çıktı alabilmenizi sağlayan yararlı ve ücretsiz bir uygulamadır. ÜCRETSİZ
Spor Arena Spor Arena
Spor Arena Spor Arena mobil uygulaması ile canlı maç sonuçları, skorlar, puan durumu, fikstür, maç özetleri, spor haberleri cebinizde. ÜCRETSİZ
Sporx Sporx
Sporx Android için geliştirilen Sporx.com sitesinin resmi uygulaması olan Sporx ile en güncel spor haberleri parmaklarınızın ucunda. ÜCRETSİZ
Hursoft Spor Klüp Yönetim Programı Hursoft Spor Klüp Yönetim Programı
Hursoft Spor Klüp Yönetim Programı Hursoft Spor Klübü Programı spor salonları, futbol ve basketbol klüpleri, jimnastik salonları, halı saha işletmeleri gibi ve tüm üyelik sistemi ile çalışan tesisler için özel olarak hazırlanmış kapsamlı bir yönetim programıdır. Progr DENEME SÜRÜMÜ

YORUMLAR