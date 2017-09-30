Wolfteam 2017 Türkiye Kupası’nın Şampiyonu Belli Oldu!

Türkiye’nin en büyük FPS finali olan Wolfteam 2017 Türkiye Kupası, 6 aylık zorlu mücadelenin ardından sahibini buldu. Uniq İstanbul sahnesinde gerçekleşen final karşılaşması tam anlamıyla nefesleri kesti. HWA Gaming ve Galakticos takımlarının mücadelesinde kazanan taraf 3-2'lik skorla HWA Gaming olurken, şampiyon takım 60 bin TL’lik ödülün de sahibi oldu.

Netmarble Türkiye tarafından düzenlenen 2017 Türkiye Kupası’nda kazanan takım belli oldu. netD ve Wolfteam YouTube kanalları üzerinden canlı olarak yayınlanan final karşılaşmasında, sezonun en iyi performansını sergileyen iki takım; HWA Gaming ve Galakticos, kupanın ve 60 bin TL’lik ödülün sahibi olmak için kıyasıya yarıştı.

Gaming Istanbul 2017 Wolfteam Şampiyonası ile birlikte başlayan sezon Wolfcity turnuvalarıyla 8 şehri gezdikten sonra Wolfteam tarihinin en görkemli finaline şahit oldu. Galakticos ve HWA’nın efsanevi karşılaşmasında, kupa HWA Gaming takımı oyuncuları elinde havaya kalktı.

Türkiye’nin en ünlü iki espor takımının karşı karşıya geldiği final mücadelesi büyük bir heyecan fırtınasına neden oldu. Mücadeleye çok iyi başlayan HWA Gaming birinci haritanın galibi oldu. Karşılaşmanın ikinci haritası inanılmaz bir çekişmeye sahne olurken, Galakticos takımı 9-8’lik skorla kazanan taraf olmayı başardı.

Arkasına aldığı rüzgarla üçüncü haritayı da kazanan Galakticos oyuncuları skoru 2-1'e getirdi. Dördüncü haritada toparlanan HWA Gaming, 5-0’dan döndü ve 9-8’le mücadeleyi kazandı. 2-2’lik eşitlikle girilen final haritasında baştan sona üstün bir oyun sergileyen HWA Gaming takımı mücadeleyi 9-4 kazandı ve toplamda 3-2'lik skorla Wolfteam 2017 Türkiye Kupası’nın sahibi oldu.