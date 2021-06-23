Police Simulator: Patrol Officers
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- Üretici Aesir Interactive
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Police Simulator: Patrol Officers, bir polis memurunun yerine geçtiğiniz açık dünya simülasyon oyunu.
Police Simulator: Patrol Officers, hayali Amerikan şehrini polis teşkilatına katılıp bir polis memurunun günlük hayatını deneyimlediğiniz bir oyun. Polis simülatörü, polis simülasyonu oyunlarını seviyorsanız, Police Simulator: Patrol Officers tavsiyemizdir. Yeni polis oyunu Steam’de!
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Bir polis memuru olarak tüm vatandaşların güvenliğini sağlamak sizi görevinizdir. Bu, kazalar için de geçerli, neyin kazaya sebebiyet verdiğini bulmak sizin sorumluluğunuzda. Polis Simülatörü oyunu, kazaları da ele alan birçok görev sunar. İhlalleri gerekçe göstererek ve park cezası dağıtarak başlayın, ardından daha fazla sorumluluk üstlenmeye doğru ilerleyin. Brighton topluluğunun bir parçası olun, mahallenizi tanıyın ve vardiyanız sırasında suçla mücadele için günlük polis işlerini halledin. Daima sert ama adil olun; yasalara saygı gösterin ve daha fazla mahalle, bölge ve görevin kilidini açmak için deneyim kazanın.
Police Simulator: Patrol Officers, organik olarak trafik akışını ve araba kazalarını oluşturan dinamik bir trafik sisteminin yanı sıra vardiyanız sırasında rastgele ortaya çıkabilen acil durumları içerir. Anında tepki vermeye hazır olun! Brighton’ın açık dünyasında devriyeleriniz için mahalleler seçin ve güvende tuttuğunuzdan emin olun. Sezgi sistemi, tanık sorgulamaları sırasında olayları doğru şekilde çözmenize yol açan önemli ipuçlarını almanızı sağlar, söylenen ve yapılan her şeye dikkat ettiğinizden emin olun. Oyun, gerçekçi deneyim arayan deneyimli oyuncular için simülasyon modunun yanı sıra Brighton sokaklarında daha rahatlatıcı devriye gezme arayanlar için gündelik bir mod sunar.
- Kazalar, aşırı hız yapan araçlar, trafik sıkışıklıkları ve kırmızı ışıkta geçme gibi trafik ihlallerini ve daha fazlasını organik olarak oluşturan trafik sistemi
- İlk bölge ve mahallelerini keşfedin.
- Araba kazaları, park düzenlemeleri, acil durum uyarıları, trafik ihlalleri, aranan kişiler ve barikatlar gibi çeşitli görevler
- Mahallelerin, arabaların ve modların kilidini açan ilerleme
- Gündelik ve simülasyon oyun modları
- Sezgi sistemi
Police Simulator: Patrol Officers Sistem Gereksinimleri
Police Simulator: Patrol Officers oyununu PC’nizde oynamak için sahip olmanız gereken donanımlar Police Simulator: Patrol Officers PC sistem gereksinimleri altında verilmiştir:
Minimum sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i3-2120 veya daha yüksek
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 (2 GB VRAM) veya daha yüksek
- Ağ: Genişbant internet bağlantısı
- Depolama: 12 GB kullanılabilir alan
Önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i7-4790 veya daha yüksek
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB VRAM) veya daha yüksek
- Ağ: Genişbant internet bağlantısı
- Depolama: 12 GB kullanılabilir alan