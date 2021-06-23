Police Simulator: Patrol Officers, bir polis memurunun yerine geçtiğiniz açık dünya simülasyon oyunu.

Erkan Calp - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Police Simulator: Patrol Officers, hayali Amerikan şehrini polis teşkilatına katılıp bir polis memurunun günlük hayatını deneyimlediğiniz bir oyun. Polis simülatörü, polis simülasyonu oyunlarını seviyorsanız, Police Simulator: Patrol Officers tavsiyemizdir. Yeni polis oyunu Steam’de!

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Bir polis memuru olarak tüm vatandaşların güvenliğini sağlamak sizi görevinizdir. Bu, kazalar için de geçerli, neyin kazaya sebebiyet verdiğini bulmak sizin sorumluluğunuzda. Polis Simülatörü oyunu, kazaları da ele alan birçok görev sunar. İhlalleri gerekçe göstererek ve park cezası dağıtarak başlayın, ardından daha fazla sorumluluk üstlenmeye doğru ilerleyin. Brighton topluluğunun bir parçası olun, mahallenizi tanıyın ve vardiyanız sırasında suçla mücadele için günlük polis işlerini halledin. Daima sert ama adil olun; yasalara saygı gösterin ve daha fazla mahalle, bölge ve görevin kilidini açmak için deneyim kazanın.

Police Simulator: Patrol Officers, organik olarak trafik akışını ve araba kazalarını oluşturan dinamik bir trafik sisteminin yanı sıra vardiyanız sırasında rastgele ortaya çıkabilen acil durumları içerir. Anında tepki vermeye hazır olun! Brighton’ın açık dünyasında devriyeleriniz için mahalleler seçin ve güvende tuttuğunuzdan emin olun. Sezgi sistemi, tanık sorgulamaları sırasında olayları doğru şekilde çözmenize yol açan önemli ipuçlarını almanızı sağlar, söylenen ve yapılan her şeye dikkat ettiğinizden emin olun. Oyun, gerçekçi deneyim arayan deneyimli oyuncular için simülasyon modunun yanı sıra Brighton sokaklarında daha rahatlatıcı devriye gezme arayanlar için gündelik bir mod sunar.

Kazalar, aşırı hız yapan araçlar, trafik sıkışıklıkları ve kırmızı ışıkta geçme gibi trafik ihlallerini ve daha fazlasını organik olarak oluşturan trafik sistemi

İlk bölge ve mahallelerini keşfedin.

Araba kazaları, park düzenlemeleri, acil durum uyarıları, trafik ihlalleri, aranan kişiler ve barikatlar gibi çeşitli görevler

Mahallelerin, arabaların ve modların kilidini açan ilerleme

Gündelik ve simülasyon oyun modları

Sezgi sistemi

Police Simulator: Patrol Officers Sistem Gereksinimleri

Police Simulator: Patrol Officers oyununu PC’nizde oynamak için sahip olmanız gereken donanımlar Police Simulator: Patrol Officers PC sistem gereksinimleri altında verilmiştir:

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i3-2120 veya daha yüksek

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 (2 GB VRAM) veya daha yüksek

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Depolama: 12 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri