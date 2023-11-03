Little Nightmares 3

Little Nightmares III ile seri devam ediyor. Little Nightmares III ile bambaşka bir tecrübe bizleri bekliyor.

Kemal Tavus - 42 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Supermassive Games tarafından geliştirilen ve Bandai Namco Entertainment tarafından yayınlanan Little Nightmares III atmosferi ile bizleri etkileyecek bir oyun olacak gibi gözüküyor. Serinin sıkı hayranlarının bir süredir beklediği oyun 2024 yılında bizlerle buluşacak.

Low ve Alone'un yolculuğunu takip ettiğimiz bu oyunda bizi yine korku dolu bir macera bekliyor. Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bu oyunda yine rahatsız edici, ürkütücü bölgeler ile karşılaşacağız.

Low ve Alone bulmacaları çözmek için birlikte hareket etmek zorunda. Bu iki karakteri koordineli bir şekilde hareket ettirerek bulmacaları çözün ve içinde bulunduğunuz durumdan kurtulmanın yollarını arayın.

Little Nightmares III ile seriye gelecek yeni bir özellik var. Artık çevrimiçi eşli oyun sayesinde oyunumuza bir arkadaşımız ya da yapay zeka bağlanabilecek. Böylelikle bulmacaları çözerken yardım alabileceğiz.

Little Nightmares III Çıkış Tarihi

Henüz kesinleşmese de Little Nightmares III 2024 yılı içerisinde bizlerle olacak. Serinin hayranlarının biraz daha beklemesi gerekecek gibi gözüküyor.

Little Nightmares III İndir

Oyun henüz indirilmeye açık değil ancak Steam sayfalarını ziyaret ederek oyunu istek listenize ekleyebilir ve Little Nightmares III indirilmeye açık olduğunda herkesten önce fark edebilirsiniz.