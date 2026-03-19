3.640 TL'lik 5 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz! Sea of Thieves ve Dahası

Microsoft, Xbox oyuncularına özel yeni bir haftalık ücretsiz oynama günleri kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında açık dünya korsan temalı aksiyon-macera oyunundan itfaiye simülasyonuna kadar beş farklı oyun sınırlı bir süre için ücretsiz olarak oynanabiliyor. Bunlar arasında Sea of Thieves: 2025 Edition ve Hell Let Loose gibi sevilen yapımlar da yer alıyor. Kampanya sona erdikten sonra ise beğendiğiniz oyunları satın almanız gerekecek.

Xbox'ta Kısa Süreliğine Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

Ücretsiz Oynama Günleri kapsamında Trailmakers ve Firefighting Simulator: Ignite oyunlarını 22 Mart’a kadar herhangi bir abonelik gerekmeden deneyebilirsiniz. Sea of Thieves ise 24 Mart'a tüm oyunculara açık olacak. Bunun yanı sıra, Totally Reliable Delivery Service ve Hell Let Loose ise yalnızca Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential aboneleri tarafından oynanabilecek.

Xbox'ta Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan Oyunlar Nasıl Oynanır?

Xbox'ı açın.

Game Pass sekmesine girin.

"Ücretsiz Oynama Günleri" kategorisini açın.

Oynamak istediğiniz oyunu seçin.

"Yükle Ücretsiz Deneme" butonuna basın.

İsterseniz Xbox mağazasından direkt oyunun sayfasını ziyaret edip "Yükle Bunu Oynayabilirsiniz" butonuna basarak indirebilirsiniz.

Sea of Thieves: 2025 Edition Nasıl Bir Oyun?

Sea of Thieves: 2025 Edition açık dünya korsan temalı bir online macera oyunu ve oyunculara tamamen özgür bir deneyim sunuyor. Oyunda kendi gemini yönetebilirsin, hazineler arayabilirsin, görevler yapabilirsin, deniz canavarlarıyla savaşabilirsin ve hatta diğer oyuncularla kozlarını paylaşabilirsin.

Hell Let Loose Nasıl Bir Oyun?

Hell Let Loose, gerçekçi ve taktiksel bir II. Dünya Savaşı oyunu. Oyuncular, büyük ölçekli savaş alanlarında birbirleriyle çatışabiliyor. Oyunun temel amacı cephe hattını ele geçirmek ve kontrol etmek. Kısacası oyun, piyadeler, tanklar, toplar ve ilerleyen cephelerle 100 oyunculu açık bir savaş deneyimi sunuyor.

Totally Reliable Delivery Service Nasıl Bir Oyun?

Totally Reliable Delivery Service oyuncuların paket teslimatı yapmaya çalıştığı eğlenceli bir simülasyon diyebiliriz. Ancak bunu yaparken işiniz pek de kolay olmayacak. Çünkü başarı oranınız oldukça düşük olacak. Oyunda yürümek, koşmak, zıplamak veya araç sürmek bile oldukça zor ve çok yüksek ihtimalle paketinizi teslim etmeye çalışırken çok fazla sorun yaşayacaksınız.

Trailmakers Nasıl Bir Oyun?

Trailmakers temelde bir yarış oyunu gibi görünse de oldukça farklı bir yapım. Bu oyunda kendi araçlarınızı tasarlayıp maceralara atılabiliyorsunuz. İsterseniz hazır araçları kullanabiliyor, isterseniz yüzlerce blok ile aerodinamik, işlevsellik, hız ve savaş kabiliyeti gibi unsurları doğrudan etkileyebilen araçlar inşa edebiliyorsunuz. Kısacası hayal gücünüzü konuşturabiliyorsunuz.

Firefighting Simulator: Ignite Nasıl Bir Oyun?

Firefighting Simulator: Ignite adından da anlaşılacağı üzere gerçekçi bir itfaiyeci simülasyon oyunu. Oyunda ABD’de profesyonel bir itfaiyeci rolünü üstleniyorsunuz. Alevlerle, ısıyla ve dumanla mücadele ederek insanların hayatlarını kurtarmaya çalışıyorsunuz.

Editörün Yorumu

Xbox’ın Ücretsiz Oynama Günleri etkinliğini sürekli takip ediyorum. Özellikle satın almak istediğim bir oyun kısa süreliğine ücretsiz olduğunda denedikten sonra alıp almamaya karar verebiliyorum. Bu haftanın oyunları arasında en çok dikkatimi çeken Hell Let Loose oldu. Ancak yine de Sea of Thieves ve Firefighting Simulator: Ignite’a da bir göz atacağım gibi görünüyor.