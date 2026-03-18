352 TL Değerindeki İki Oyun Game Pass'ten Kaldırılacak! Tarih Verildi
Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar belli oldu. Bu ayın sonunda iki adet oyun Game Pass'ten ayrılacak. İşte Microsoft'un duyurusuna dair detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Game Pass'in kütüphanesinden 31 Mart 2026 tarihinde Peppa Pig World Adventures ve Mad Streets kaldırılacak.
- Peppa Pig World Adventure keşif odaklı bir macera oyunuyken Mad Streets ise dövüş türünde bir oyun.
- Belirtilen tarihten itibaren bu oyunları oynamak içi satın almak gerekecek.
Game Pass'in kütüphanesinde çok sayıda oyun bulunuyor fakat bazı yapımlar bir süre sonra kütüphaneden kaldırılıyor. Bu nedenden dolayı mart ayında hangi oyunların kaldırılacağı merak ediliyordu. Microsoft tarafından yapılan açıklama ile birlikte merak edilen soru yanıtlanmış oldu. Bu ayın sonunda iki oyun kütüphaneden kaldırılacak.
Game Pass'ten Hangi Oyunlar Ayrılacak?
- Peppa Pig World Adventures
- Mad Streets
Microsoft tarafından yapılan duyuruya göre Peppa Pig World Adventures ve Mad Streets, 31 Mart 2026 tarihinde Game Pass'in kütüphanesinden kaldırılacak. Belirtilen tarihten itibaren bu oyunları oynamak için satın almak gerekecek. Xbox mağazasında Peppa Pig World Adventures 302,50 TL, Mad Streets ise 50,14 TL'ye satılıyor.
Peppa Pig World Adventures Nasıl Bir Oyun?
Petoons Studio tarafından geliştirilen Peppa Pig World Adventures, eğlenceli zaman geçirilmesini sağlayan bir macera oyunudur. Çizgi film tarzı grafiklere sahip olan oyunda Peppa ve ailesi dünya turuna çıkıyor. Paris'ten New York'a kadar çeşitli şehirleri gezebildiğimiz yapımda fotoğraf çekme, bulmaca çözme ve kültürel etkinliklere katılma gibi görevleri yapabiliyoruz.
Oyunun zorluk seviyesinin oldukça düşük olduğunu belirtelim. Dolayısıyla oynanış sırasında karmaşık görevler ile karşılaşmıyoruz. Yalnızca tek oyunculu modun yer aldığı yapım, 2023 yılının mart ayında piyasaya sürüldü. Yayıncılığını Outright Games'in üstlendiği oyun 72 Metacritic puanına sahip.
Mad Streets Nasıl Bir Oyun?
Mad Streets, dövüş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Karakterlerin hareketleri tamamen fizik motoruna bağlı. Basit kontroller sayesinde oyunun oynanış sistemini kısa süre içinde öğrenebiliyoruz. 2022 yılının mart ayında piyasaya sürülen oyunda çizgi film tarzı grafikler bulunuyor.
Craftshop Arts tarafından geliştirilen oyunda tek oyunculu modun yanı sıra çevrim içi mod da bulunuyor. Bu mod sayesinde oyunu ister dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla ister arkadaşlarımızla birlikte oynayabiliyoruz. Tek oyunculu modda çeşitli görevler ile oyunun temel mekaniklerini deneyimleyebiliyoruz.
Game Pass'e Mart Ayında Hangi Oyunlar Gelecek?
- DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party: 17 Mart'tan itibaren Game Pass abonelerinin erişimine açık.
- South of Midnight: 18 Mart
- The Alters: 18 Mart
- Disco Elysium: 19 Mart
- Like a Dragon: Infinite Wealth: 24 Mart
- Absolum: 25 Mart
- Nova Roma: 26 Mart
- The Long Dark: 30 Mart
- Resident Evil 7: Biohazard: 31 Mart
Game Pass'in Fiyatı Ne Kadar?
- Essential: Aylık 269 TL
- Premium: Aylık 409 TL
- Ultimate: Aylık 799 TL
Editörün Yorumu
En sevdiğimiz abonelik hizmetlerinden biri olan Game Pass'e her ay düzenli olarak pek çok oyun eklenirken bazı oyunlar ise kütüphaneden kaldırılıyor. Bu ayın sonunda Game Pass'e veda edecek oyunlara baktığımda Mad Streets'in dikkatimi çektiğini söyleyebilirim. Bu oyunu özellikle arkadaşlarla birlikte oynamanın çok eğlenceli olacağını düşünüyorum.