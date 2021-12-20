Totally Reliable Delivery Service APK, sandbox dünyasında geçen ragdoll fizik simülasyonu.

Erkan Calp - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Totally Reliable Delivery Service APK, komik-eğlenceli karakterlerle teslimatlar gerçekleştirdiğiniz sandbox oyunu. Teslimat sürücülerinin ön plana çıktığı fizik tabanlı çok oyunculu (multiplayer) komedi oyunu, animasyonların dikkat çektiği yüksek kalitede görseller sunuyor. Totally Reliable Delivery Service ücretsiz oynanabilir!

Totally Reliable Delivery Service APK

Totally Reliable Delivery Service, berbat paket teslimat kuryelerinin yer aldığı ragdoll fizik simülasyonu. Tuhaf makineler, kullanışlı araçlar ve fiziğin harikalarını kullanarak birlikte paketleri hedeflerine güvenilir bir şekilde ulaştırmaya çalışıyorsunuz. Tek oyunculu hikaye ve online çok oyunculu oynama seçeneği var. Teslimatlarınızın güvenliğini sağlamak için tek başına çalışabilir veya arkadaşlarınıza katılıp ekip çalışmanız test edebilirsiniz. Tahmin edilemeyen ragdoll fiziği hızlı platform ile bir araya geliyor. Koşun, sıçrayın, dalın, kolayca yakalayın ancak bir şeye çarparsanız bayılırsınız. Bu sanal dünyada dikkatinizi dağıtacak çok şey var. Teslimat işine ara verin ve oyunları oynayın. Sandbox dünyası iş veya oyun için kullanabileceğiniz oyuncaklar, araçlar ve makinelerle dolu. Mavi yakalı çalışanlarınızı özelleştirme şansına da sahipsiniz. Şimdi teslimat zamanı!

Teslimat işinize ara verip arkadaşlarınızdan kimin en yüksek puanı alabileceğini görmek ister misiniz? Eğlenceli etkinlikleri deneyin: