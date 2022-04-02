Fire fighting simulator PC için itfaiye simülatörü. Türkçe İtfaiye simülasyon oyunu Firefighting Simulator Steam'de.

Erkan Calp - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Firefighting Simulator PC’de oynayabileceğiniz en iyi itfaiye simülasyonu oyunlarından biri. Türkçe arayüze sahip olan itfaiye simülatörü Fire fighting Simulator Steam’den indirilmeye açıldı. Windows PC’de oynayabileceğiniz kaliteli grafiklere sahip itfaiye simulator oyunu arıyorsanız, hemen yukarıdaki Firefighting Simulator İndir butonuna tıklayın.

Firefighting Simulator İndir

Firefighting Simulator oyununda Amerika’daki büyük bir şehrin itfaiye ekibinde aktif görev alan bir üyenin yerine geçiyorsunuz. Tek oyunculu mod ve en fazla üç arkadaşınızla birlikte çok oyunculu iş birliği (co-op) mod sunan oyunda yangınla doğrudan mücadele ediyorsunuz.

Batı Sahil Şeridi’nden ilham alınarak tasarlanmış 60 kilometre karelik büyük bir şehirde 30’dan fazla farklı olay yerini keşfediyor ve heyecan verici görevleri tamamlıyorsunuz. Çok oyunculu (multiplayer) iş birliği (co-op) modunda arkadaşlarınızla birlikte veya tek kişilik modda yapay zekanın kontrolünde olan takım arkadaşlarınızla gerçeğiyle birebir tasarlanmış Rosenbauer America itfaiye araçlarını kullanıyor, yangınların söndürmeye çalışıyor ve yardım isteyen insanları kurtarmak için uğraş veriyorsunuz. Kask, itfaiyeci çizmeleri gibi orijinal itfaiyeci ekipmanlarının yanı sıra Kuzey Amerika İtfaiye ekipman üreticilerine ait solunum cihazlarından yararlanıyorsunuz.

Yangın alarmı verildi! Her dakika hayati önem arz ediyor! Çizmelerinizi giyin, itfaiye aracının motorunu çalıştırın, farları ve sireni açın, olay yerine en kısa yoldan ulaşın ve yangını söndürün, hayatları kurtarın. Sanayi bölgesi, banliyö veya şehir merkezi fark etmeksizin şehrin size ihtiyacı var! Sürükleyici bir havaya hakim olan başarılı yapımda oyuncular yangınlara müdehale edecek ve verilen görevleri başarıyla tamamlamaya çalışacaklar.

Firefighting Simulator Özellikleri

Çok oyunculu iş birliği modu ile üç arkadaşınızla birlikte hayat kurtaracak ve elbette yangınları söndüreceksiniz. Ekibinizde size en uygun görevi üstlenebilirsiniz.

Tek kişilik modda deneyimli bir itfaiye ekibinin başı olarak önemli bir ABD şehrinde yangınla mücadelenin ne anlama geldiğini ilk elden göreceksiniz. Komutları sezgisel olarak verebilen arayüz sayesinde yapay zeka ile yönetilen meslektaşlarınıza görevler atayın ve aksiyonun ortasına dalın.

Su, duman, ısı, geri tepme, ani parlama ve yağ yangınlarının yanı sıra elektronik ekipman, kimyasal madde ve patlama gibi yangına neden olan birbirinden farklı unsurları içeren gerçekçi yangın simülasyonu

Dinamik olarak yayılan yangının yol açtığı yıkımı gerçekçi bir şekilde yansıtan karmaşık bir fizik sistemi

ABD'deki büyük bir şehirde TP3 Pumper veya T-Rex hidrolik platform gibi beş lisanslı Rosenbauer America itfaiye aracını dilerseniz şoför mahalli görünümünde kullanın.

ABD'de tanınmış Cairns, MSA G1 SCBA, ve HAIX gibi yangınla mücadele sanayi markalarının orijinal ekipmanlarını kullanın.

Hem gece hem gündüz oynayabileceğiniz, her biri yangınla mücadele için farklı seçenekler sunan 30 farklı olay yeri sayesinde yeniden oynamaya can atacaksınız.

Kapsamlı eğitim, radyo iletişimi ve karakterler için İngilizce konuşmalar, Türkçee altyazı seçeneği ve daha sürükleyici bir oyun deneyimi için orijinaline sadık kalınarak hazırlanmış motor sesleri

Sanayi bölgesi, banliyö ve şehir merkezi gibi farklı bölgelerden oluşan detaylı, 60 kilometre karelik bir ABD şehri

Standart direksiyonları ve oyun kollarını destekler.

Kapsamlı eğitim bölümünde yangınla mücadelenin temellerini öğreneceksiniz.

Firefighting Simulator Sistem Gereksinimleri

İtfaiye simülasyon oyunu Firefighting Simulator'ı PC'nizde oynamak için sisteminizin aşağıdaki donanımlara sahip olması gerekir:

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-4440, 3.1GHz veya AMD FX-8150, 3.6GHz veya üstü

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti (2 GB VRAM) veya AMD Radeon RX 460 (2 GB VRAM) veya üstü

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Depolama: 25 GB boş alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri