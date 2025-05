Bu Ay Xbox Game Pass'ten 8 Efsane Oyun Kaldırılacak!

Microsoft’un popüler oyun abonelik servisi Xbox Game Pass, düzenli olarak yeni yapımlarla güncellenirken, her ay bazı oyunlara da veda ediyor. Bu doğrultuda Xbox, mayıs ayında kütüphaneden kaldırılacak oyunların listesini kısa süre önce paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre 15 Mayıs tarihinde tam 8 oyun Xbox Game Pass kütüphesinden ayrılacak. Gelin bu yapımlara bir göz atalım.

Mayıs Ayında Game Pass Kütüphanesinden Kaldırılacak Oyunlar

Bu ay kaldırılacak oyunlar listesinde yer alan yapımlar arasında Brothers: A Tale of Two Sons, Chants of Sennaar, Dune: Spice Wars, Hauntii, Jurassic World Evolution 2, Little Kitty, Big City, Planet of Lana ve The Big Con gibi dikkat çeken yapımlar bulunuyor.

Microsoft, bu oyunların çıkışını dengelemek adına büyük adımlar atmaya da devam ediyor. Son dönemde platforma eklenen GTA 5, Call of Duty: Modern Warfare 2, Anno 1800 ve Clair Obscur: Expedition 33 gibi oyunların kaldırılacak yapımların yerini doldurması bekleniyor. ayrıca mayıs ayının ikinci yarısında eklenecek yeni oyunların da kısa süre içinde duyurulacağını belirtelim.

Xbox Game Pass kullanıcıları, kütüphaneden ayrılacak bu oyunlara veda etmeden önce oynamak istiyorlarsa ellerini çabuk tutmalı. Zira yapımların 15 Mayıs'ta kaldırılacağını tekrardan hatırlatalım. İşte Mayıs ayında Game Pass'ten ayrılacak oyunlar:

Game Pass Kütüphanesinden Ayrılacak Oyunlar - Mayıs 20205

Brothers: A Tale of Two Sons

Chants of Sennaar

Dune: Spice Wars

Hauntii

Jurassic World Evolution 2

Little Kitty, Big City

Planet of Lana

The Big Con

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...