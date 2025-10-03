Game Pass Zammı Sonrası Xbox Başkanı Tepki Çekti!

Microsoft, geçtiğimiz günlerde popüler oyun servisi Game Pass’e zam yaptı ve Türkiye de beklendiği gibi bu zamdan etkilenen ülkeler arasında yer aldı. Kararın ardından oyun dünyasından gelen tepkilerle birlikte Xbox Game Pass iptalleri öyle arttı ki şirketin web sitesinde erişim sorunları bile yaşandı. Şimdi ise firma hakkında yeni ve tartışma yaratan bir gelişme yaşandı.

Xbox Başkanı Açıklaması, Tepki Çekti

Microsoft’un 2017’de kullanıma sunduğu Game Pass, başından beri kârlılığıyla gündemde. Teknoloji devi zamanla Bethesda ve Activision Blizzard gibi stüdyoları bünyesine katarak bu firmaların oyunlarını Game Pass kütüphanesine ekledi ve servisin değeri büyük ölçüde arttı. Oyuncular için ise adeta kaçırılmayacak bir fırsat doğdu.

Xbox yöneticileri ise masraflar artsa da Game Pass’in hâlâ kârlı olduğunu sık sık açıklıyordu. Şimdi benzer bir açıklama yine geldi. Xbox Başkanı Sarah Bond, Japonya'da gerçekleşen oyun etkinliği Tokyo Game Show sırasında yaptığı konuşmada servisin geçen yıl 5 milyar dolar gelir elde ettiğini ve geliştiricilere ödenen miktarın da arttığını söyledi.

Ancak bu açıklama kısa süre önce yapılan fiyat artışı nedeniyle tepki topladı. Kullanıcılar, servis hâlâ kârlıysa neden fiyatların yükseldiğini sorguluyor. Hatta bazı kesimler, yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını yani Microsoft'un Xbox Game Pass'ten aslında zarar ettiğini veya yeteri kadar kazanç sağlayamadığını söylüyor.

Xbox Game Pass Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Xbox Game Pass’in Türkiye fiyatları ciddi seviyede arttı. Öyle ki Core planı 159 TL’den 175 TL’ye yükselirken, daha fazla avantaj sunan Ultimate planıysa 209 TL’den 309 TL’ye çıktı. Fiyat değişimi şu şekilde:

Plan Eski Fiyat Yeni Fiyat Game Pass Core 159 TL 175 TL Game Pass Ultimate 209 TL 309 TL

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.