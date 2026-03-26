1665 TL'lik 2 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu! Acele Edin

Microsoft, sadece Xbox oyuncuları için bir kampanya sundu. Bu kampanya ile birlikte çeşitli türlerde iki oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu. Bunlar arasında arkadaşlarla oynaancak bir oyun da bulunuyor. Kampanya sona erdikten sonra oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekecek.

Xbox'ta Kısa Süreliğine Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

Train Sim 6: Thomas & Friends Edition

Rubber Bandits

Xbox mağazasındaki "Free Play Days" yani "Ücretsiz Oynama Günleri" kampanyası, 29 Mart 2026 tarihinde sona erecek. Rubber Bandits'i tüm Xbox oyuncuları oynayabilir.Train Sim 6: Thomas & Friends Edition'a erişebilmek için Game Pass Ultimate, Premium veya Essential üyeliğinin olması gerekiyor.

Xbox'ta Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan Oyunlar Nasıl Oynanır?

Xbox'ı açın.

Game Pass sekmesine girin.

"Ücretsiz Oynama Günleri" kategorisini açın.

Oynamak istediğiniz oyunu seçin.

"Yükle Ücretsiz Deneme" butonuna basın.

İsterseniz Xbox mağazasından direkt oyunun sayfasını ziyaret edip "Yükle Bunu Oynayabilirsiniz" butonuna basarak indirebilirsiniz.

Train Sim 6: Thomas & Friends Edition Nasıl Oyun?

Train Sim 6: Thomas & Friends Edition, simülasyon oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Trenleri kurallara uygun ve güvenli bir şekilde belirlenen noktaya ulaştırmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken hız sınırlarını aşmamamız, tonlarca ağırlıktaki trenin fren mesafesini doğru hesaplayıp peronda istenen noktada durabilmemiz gerekiyor.

Söz konusu nedenlerden dolayı oyun sabır ve dikkat gerektiriyor. Kısa süreliğine ücretsiz olan bu sürümde Thomas & Friends isimli çizgi filmdeki trenlerde de yer alıyor. Dolayısıyla çizgi filmden tanıdığımız bu trenleri sürme imkânı elde ediyoruz. Dovetail Games tarafından geliştirilen oyunda tek oyunculu mod mevcut.

Rubber Bandits Nasıl Oyun?

Rubber Bandits, arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında yer alıyor. Oyunda bir kişi hırsızı kontrol ediyor. Amacı ise bölümlerdeki paraları ve altınları toplamak. Bunu yaparken diğer oyunculara ve polislere yakalanmadan kaçış noktasına ulaşabilmesi gerekiyor. Etrafta gördüğümüz nesneleri diğer karakterleri etkisiz hâle getirmek için kullanabiliyoruz.

Dört oyuncuya kadar destekleyen oyunda arcade, tatlı saldrısı ve soygun dahil olmak üzere sekiz farklı mod bulunuyor. Bu modlar sayesinde oyuncular uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirebiliyor. Flashbulb tarafından geliştirilen oyunda Türkçe arayüz desteği bulunuyor. Çizgi film tarzı grafiklere sahip oyun 2021 yılında satışa sunuldu.

Editörün Yorumu

Sadece Xbox'ta geçerli olan ücretsiz Oynama Günleri kampanyası, bazı oyunları belirli süre boyunca ücretsiz olarak oynamamızı sağlıyor. Örneğin ben simülasyon türünü seven biri olarak Train Sim 6'yı oynamak istiyordum. Kampanya sayesinde iki oyunu da Xbox Series S konsoluma ücretsiz olarak indirip deneyebileceğim.