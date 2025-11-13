1573 TL'lik Üç Oyun Ücretsiz Oldu! Sakın Kaçırmayın

Epic Games, her hafta düzenli olarak ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Bu hafta ise arkadaşlarınızla çok eğlenceli zaman geçirmenize yardımcı olacak bir oyun da dahil olmak üzere üç oyunu bedava veriyor. Normalde 1000 TL'nin üzerinde harcama yapmanızı gerektiren bu üç oyunu almak için sınırlı bir süreniz bulunuyor, o yüzden oyunlara sahip olmak için acele edin.

Epic Games, Üç Oyunu Bedava Dağıtıyor

ScourgeBringer, Songs of Silence ve Zero Hour, Epic Games'te ücretsiz hâle getirildi. Steam'de normalde ScourgeBringer 16.99 dolar (717 TL), Songs of Silence 14.49 dolar (612 TL), Zero Hour ise 5.79 dolar (244 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Bu da oyunları şimdi Epic Games mağazası üzerinden alırsanız 1573 TL tasarruf edeceğiniz anlamına geliyor.

Bu üç oyunu 20 Kasım saat 19.00'a ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Belirtilen tarihe kadar oyunları kütüphanenize eklerseniz sonsuza kadar size ait olacak ve dilediğiniz zaman bu oyunlardan dilediğinizi açıp oynayabileceksiniz. Bu süre zarfında eğer oyunu almazsanız daha sonra oynamak istediğinizde ödeme yapmanız gerekecek.

ScourgeBringer Nasıl Bir Oyun?

ScourgeBringer, en iyi roguelike oyunlar arasında yer alıyor. Piksel grafiklere sahip bu oyunda kıyamet sonrası dünyada savaşçı Kyhra'yı yönetiyorsunuz. Her öldüğünüzde rastgele eşyalar oluşuyor ve baştan başlıyorsunuz. Oyunun türü gereği çok hızlı tempolu bir oynanışla karşılaşıyorsunuz. Karşınıza çıkan düşmanlara ateş ederek ilerliyorsunuz.

ScourgeBringer Fragmanı

ScourgeBringer Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 / 8.1 / 10

Windows 7 SP1 / 8.1 / 10 İşlemci: 1.5 GHz hızına sahip bir işlemci

1.5 GHz hızına sahip bir işlemci RAM: 2 GB

2 GB Ekran Kartı: OpenGL 3.0 uyumlu ekran kartı

OpenGL 3.0 uyumlu ekran kartı DirectX: Sürüm 10

Sürüm 10 Kullanılabilir Depolama Alanı: 500 MB

Songs of Silence Nasıl Bir Oyun?

En iyi sıra tabanlı strateji oyunları arasında yer almayı hak eden Songs of Silence'ta yeni bölgeler yerler keşfediyor, topraklarınızı genişletiyorsunuz. Savaşlar otomatik olarak gerçekleştiriliyor, sizin tek yapmaız gereken ordularınızı doğru konuşlandırmaktan ibaret oluyor. Savaş sırasında kartlar kullanarak ordunuza destek çıkabiliyorsunuz.

Songs of Silence Fragmanı

Songs of Silence Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-bit) veya üstü

Windows 7 (64-bit) veya üstü İşlemci: Intel Core i5-8400T CPU (1.70 GHz)

Intel Core i5-8400T CPU (1.70 GHz) RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1050

NVIDIA GTX 1050 DirectX: Sürüm 10

Sürüm 10 Kullanılabilir Depolama Alanı: 10 GB

Zero Hour Nasıl Bir Oyun?

AttritoM7 Productions tarafından geliştirilen Zero Hour, en iyi FPS oyunları arasında yer alıyor. Bu taktiksel odaklı oyunda planlama büyük önem taşıyor. Rehine kurtarma, bomba imha etme gibi çeşitli görevleri tamamlamak için takım ruhuyla ilerlemek gerekiyor. Ready or Not ile büyük benzerliklere sahip olan oyunu arkadaşınızla birlikte oynamanızın mümkün olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Zero Hour Fragmanı

Zero Hour Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 10 (64-bit)

Windows 7 / 8 / 10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i3-7100 / AMD Ryzen 3 1200

Intel Core i3-7100 / AMD Ryzen 3 1200 RAM: 12 GB

12 GB Ekran Kartı: Nvidia Geforce GTX 750TI 2 GB / AMD R7 260X 2 GB

Nvidia Geforce GTX 750TI 2 GB / AMD R7 260X 2 GB DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Kullanılabilir Depolama Alanı: 25 GB

Peki, siz Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak sunduğu oyunlar ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Aralarında diğer oyunculara kesinlikle oynamasını tavsiye ettiğiniz bir oyun var mı? Oyunlarla ilgili bütün düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle ve diğer oyuncularla paylaşabilirsiniz.