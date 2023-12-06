Devam oyunu olarak karşımıza çıkan House Flipper 2, yepyeni özellikleriyle birlikte 14 Aralık tarihinde piyasaya sürülecek.

Berkcan Aktürk - 38 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

14 Aralık 2023 tarihinde oyuncularla buluşacak olan House Flipper 2, yenilenmiş grafikleri ve yepyeni içerikleriyle birlikte karşımıza çıkıyor. Oynanış açısından çok bir fark olmasa da, yeni evler satın alıp, yenileyip ve ardından satacaksınız. Önceki oyuna göre daha gerçekçi mekaniklere sahip olan bu oyunda, yaratıcılığınızı ortaya çıkarabilirsiniz. Bitik haldeki evlerin duvarlarını yıkın, tekrardan tuğlalar yerleştirin ve yepyeni dekorlar oluşturun.

Birçok modu içerisinde barındıran House Flipper 2'de, serbest moda girerek istediğiniz şekilde projeler tasarlayabilirsiniz. Halihazırda bulunan evleri yenilemek yerine, bu moda girerek evleri en baştan inşa edebilirsiniz. Unutmayın ki: Evleri en baştan inşa etmek kolay bir iş değildir. Evleri yenilemekten daha fazla efor harcayacaksınız ve buna değecektir.

House Flipper 2 İndir

Eğer simülasyon oyunlarından zevk alıyorsanız ve bir şeyler inşa etmek sizi rahatlatıyorsa, kesinlikle House Flipper 2 indirip cezbedici projelerle uğraşabilirsiniz. Daha önce de söylediğimiz gibi; oyun henüz daha piyasaya sürülmedi. Eğer oyun çıktığı zaman bildirim almak istiyorsanız, Steam sayfasına giderek istek listenize ekleyebilirsiniz.

House Flipper 2 Sistem Gereksinimleri