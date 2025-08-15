1.817 TL'lik 3 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Microsoft, kullanıcılarına çeşitli kampanyalar ve fırsatlar sunmaya devam ediyor. Yazılım devi tarafından başlatılan kampanya kapsamında üç oyun kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Bu oyunlar sayesinde hafta sonu boyunca keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Xbox'ta Üç Oyun Ücretsiz Oldu

Xbox mağazasında başlayan "Free Play Days" kampanyası kapsamında Star Overdrive, The Catch: Carp & Coarse Fishing ve Survival: Fountain of Youth bedava oldu. Kampanya 17 Ağustos'ta sona erecek. Belirtilen tarihe kadar oyunları ücretsiz oynayabilirsiniz.

Star Overdrive'ı tüm Xbox oyuncuları oynayabilir. The Catch: Carp & Coarse Fishing ve Survival: Fountain of Youth'a erişebilmek için Xbox Game Pass'in Ultimate, Standart veya Core aboneliğine sahip olmak gerekiyor.

Star Overdrive Nasıl Bir Oyun?

Star Overdrive, aksiyon macera ve açık dünya oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Oyunda uçan kaykay kullanarak devasa gezegeni keşfetmeye çalışıyoruz. Keşif esnasında topladığımız malzemelerle uçan kaykayın hız, kontrol ve diğer yeteneklerini artırabiliyoruz.

The Catch: Carp & Coarse Fishing Nasıl Bir Oyun?

The Catch: Carp & Coarse Fishing, en iyi balık tutma oyunları arasında yer alıyor. Dünyanın çeşitli bölgelerinde balıklar tutmaya çalışıyoruz. Gerçekçi oynanış mekaniğiyle öne çıkan yapımda 35 farklı balık türü bulunuyor. Günün saatini, hava koşullarını ve balık tutacağımız yeri dikkatlice seçmemiz gerekiyor.

Survival: Fountain of Youth Nasıl Bir Oyun?

Survival: Fountain of Youth, en iyi hayatta kalma oyunları arasında bulunuyor. Gemi kazasından kurtulan bir denizciyi kontrol ettiğimiz yapımda adada hayatta kalmak için mücadele etmemiz gerekiyor. Sadece açlık ve susuzluk gibi temel ihtiyaçlar değil aynı zamanda hastalık ve yorgunluk gibi faktörler de mevcut.

