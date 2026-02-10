XCOM 2 Çok Ucuzladı! %95 İndirimi Kaçırmayın

Strateji türünü seven oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Steam'de başlayan bir kampanya ile birlikte XCOM 2 indirime girdi. Oyuncuların uzun süre boyunca keyifli zaman geçirmesine yardım eden oyunu şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün. Kampanya 19 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.

XCOM 2'nin Fiyatı Düştü

Steam mağazasında XCOM 2 yüzde 95 oranında indirime girdi. Sıra tabanlı strateji oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden XCOM 2, kampanya kapsamında 59.99 dolar (2 bin 617 TL) fiyat yerine 2.99 dolar (130 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Standart sürümün yanı sıra Collection ve Ultimate Collection sürümler de indirime girdi.

XCOM 2'nin Collection sürümü 41.38 dolardan (1.805 TL) 9.06 dolara (395 TL) düştü. Bu sürümde oyunun yanı sıra Resistance Warrior Pack, War of the Chosen - Tactical Legacy Pack, War of the Chosen, Anarchy's Children, Alien Hunter ve S hen's Last Gift isimli indirilebilir içerikler yer alıyor.

Ultimate Collection, 60.72 dolar (2.649 TL) yerine 13.73 dolara (599 TL) satılıyor. Bu sürümde XCOM : Enemy Unknown ve XCOM 2'nin yanı sıra Enemy Within, Enemy Unknown - Slingshot Pack, War of the Chosen, War of the Chosen - Tactical Legacy Pack, Resistance Warrior Pack dahil olmak üzere pek çok indirilebilir içerik bulunuyor.

Firaxis Games tarafından geliştirilen XCOM 2, ilk oyundaki olaylardan 20 yıl sonrasını konu alıyor. 88 Metacritic puanına sahip olan oyunda her biri kendi yetenek ağacına sahip beş sınıf bulunuyor. Görevler sıra tabanlı çatışmalar ile ilerliyor. Çatışma sırasında doğru zamanda saldırı yapmak e özel yetenekleri kullanmak oldukça önemli.

Ekibimizin silahlarını değiştirebiliyor ve seviye atladıkça yeni yetenekler kazandırabiliyoruz. Strateji tabanlı bir oyun olan XCOM 2'de hatalı bir karar, tüm ekibin hayatını kaybetmesine yol açabiliyor. yalnızca tek oyunculu moda sahip olan yapımın steam'deki en son incelemeleri "çok olumlu" durumda.

XCOM 2 Fragmanı

XCOM 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit

Windows 7 64-bit İşlemci: Intel Core 2 Duo E4700 2.6 GHz / AMD Phenom 9950 2.6 GHz

Intel Core 2 Duo E4700 2.6 GHz / AMD Phenom 9950 2.6 GHz RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: ATI Radeon HD 5770 / NVIDIA GeForce GTX 460

ATI Radeon HD 5770 / NVIDIA GeForce GTX 460 DirectX: Sürüm 11

XCOM 2, en az 45 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor. Bilgisayarın depolama bölümünde yeterli miktarda kullanılabilir alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araçlar PC'de kapsamlı temizlik yaparak boş alanın kolayca artmasını sağlar.

XCOM 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri