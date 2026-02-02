Xiaomi'nin Sevilen Modeline HyperOS 3 Güncellemesi Geldi

Xiaomi'nin Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesi hızla yayılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Redmi K80 Pro dâhil birçok modele gelen bu büyük güncelleme, kısa süre önce Xiaomi 14 Civi için de yayınlandı. Bununla beraber bütçe dostu Android telefon, Xiaomi'nin en güncel yazılımına sahip oldu.

Xiaomi 14 Civi, Android 16 Tabanlı HyperOS 3 Güncellemesi Aldı

Uygun fiyatlı amiral gemisi modeli Xiaomi 14 Civi, 2024 yılının haziran ayında Android 14 tabanlı HyperOS ile piyasaya sürülmüştü. Çok şık bir tasarıma sahip olan akıllı telefon için kısa süre önce Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesi yayınlandı. Bütün büyük yazılım güncellemelerinde olduğu gibi HyperOS 3 de kademeli olarak sunuluyor.

Büyük Android güncellemesi, Güncelleme ilk etapta Hindistan'da yer alan kullanıcılara sunuldu ancak önümüzdeki haftalarda diğer ülkeler için de sunulacaktır. Güncellemenin diğer ülkelere ne zaman geleceği henüz belli değil. 3.0.4.0.WNJINXM model numarasına sahip olan güncelleme, 6.3 GB boyutunda.

Güncellemenin yapılabilmesi için ilk olarak ayarlar menüsünde yer alan "Telefon hakkında" kategorisine girilmesi ve ardından "HyperOS" seçeneğinin seçilmesi gerekiyor. Son olarak güncelleme işlemini başlatın. Geçtiğimiz günlerde Redmi K80 Pro, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 15 serisi ve Xiaomi Pad 7 Ultra için de HyperOS 3 yayınlanmıştı.

Kullanım deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyan HyperOS 3'te HyperIsland isimli bir özellik mevcut. Bu özellik, bildirimleri ve canlı aktiviteleri ekranın üst kısmından görebilmenize imkân tanıyor. Kullanıcılar böylece şarj hızından dinlediği şarkılara kadar birçok bilgiye anında erişebiliyor. Ayrıca HyperAI isimli yapay zeka özellikleri de mevcut.

Xiaomi 14 Civi Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,55 inç

6,55 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 3000 nit

3000 nit Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass Victus 2

Corning Gorilla Glass Victus 2 İşlemci: Snapdragon 8s Gen 3

Snapdragon 8s Gen 3 GPU: Adreno 735

Adreno 735 RAM: 8 GB / 12 GB LPPDDR5x

8 GB / 12 GB LPPDDR5x Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 4.0

256 GB / 512 GB UFS 4.0 Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

12 MP Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 32 MP ve 32 MP

32 MP ve 32 MP Batarya: 4700 mAh

4700 mAh Hızlı Şarj: 67W

Akıllı telefon gücünü Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.0 GHz Cortex-X4, dört adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve üç adet 2.0 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Telefon ayrıca 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor.