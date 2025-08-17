CEO Duyurdu: Xiaomi 16 Serisi Büyük Yeniliklere Sahne Olacak

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, bir yandan yeni akıllı telefon modellerini piyasaya sürmek için hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da kuruluşunun 14. yıl dönümünü kutluyor. Şirket, son olarak bu özel günü kutlamak amacıyla CEO Lu Weibing'in konuştuğu bir video yayımladı. En önemlisi ise, CEO'nun bu videoda başta merakla beklenen Xiaomi 16 serisi olmak üzere, yaklaşan pek çok yeni telefondan söz etmesi oldu.

Videonun sonuna doğru yeni Xiaomi telefonlarından neler beklenmesi gerektiğini açıklayan Lu Weibing, Xiaomi 15 serisinin halefi olan Xiaomi 16 serisinin özelliklerine de göndermelerde bulundu. İşte detaylar!

Xiaomi 16 Serisi, Özellikleriyle Önemli Bir Dönüm Noktası Olabilir

Lu Weibing'e göre, Xiaomi'nin yaklaşmakta olan yeni akıllı cihazları hem ürün tanımı hem de konumlandırma açısından büyük bir dönüşüme sahne olacak. Bu yorumun eylül ayında piyasaya sürülmesi beklenen Xiaomi 16 serisine doğrudan bir gönderme olduğu belirtiliyor.

Nitekim CEO'nun açıklamalarıyla hemen hemen aynı anda ortaya çıkan pek çok rapor yeni Xiaomi 16 serisinin önemli yeniliklerle birlikte geleceğini gösteriyor. Serinin yaklaşan Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisini ilk kullanan modellere ev sahipliği yapması beklenirken, HyperOS 3 işletim sistemiyle çalışacak ilk seri olmasına kesin gözle bakılıyor.

Bunlarla birlikte yeni telefonların batarya ve kamera tarafında da önemli iyileştirmelerle geleceği belirtiliyor. Xiaomi 16'nın 7000 mAh, Xiaomi 16 Pro'nun ise 7500 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı konuşulurken, her iki telefonun da 50 MP'lik bir ön kamerayı bünyesinde barındıracağı iddia ediliyor.

Xiaomi 16 Pro Mini Geliyor

Sızdırılan yeni bilgiler, Xiaomi 16 serisinin en dikkat çekici yeniliğinin ürün gamına yeni bir modelin eklenmesi olacağını gösteriyor. Söylentilere göre, yeni seri Pro modeline kıyasla daha kompakt bir tasarıma sahip olan yeni bir telefona sahne olacak. Xiaomi 16 Pro Mini olarak adlandırılması beklenen bu cihaz, 6.8 inç'lik Pro modelinden farklı olarak 6.3 inç'lik bir ekranla birlikte gelecek.

Xiaomi 16 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi Xiaomi telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Xiaomi 16 serisinin 2025 yılının eylül ayında Çin'de tanıtılması bekleniyor. Xiaomi 16, 16 Pro, 16 Pro Mini ve 16 Ultra olmak üzere toplamda 4 modelden oluşacak serinin global sürümü ise 2026 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulacak.

Peki siz Xiaomi 16 serisi hakkında ne düşünüyorsunuz.? Yorumlarda buluşalım.