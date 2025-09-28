Xiaomi 17 Serisi Rekor Kırdı: Şimdiye Kadarki En İyi Sonuçlar!

Akıllı telefon dünyasının merakla beklenen serilerinden biri olan Xiaomi 17 kısa bir süre önce Çin'de satışa sunuldu. Yeni cihazlar, ön sipariş ve satış süreçlerinde beklentileri aşan bir başlangıca imza attı. Öyle ki Xiaomi, yeni modellerin markanın en hızlı satan amiral gemisi serisi olduğunu vurgulayan bir duyuruda bulundu. Detaylar haberde.

Xiaomi 17 Serisi, Çin'de En Hızlı Satış Rekorunu Kırdı

Teknoloji devi, resmi Webio hesabı üzerinden yayınladığı bir gönderide yeni amiral gemisi serisinin başarısını teknoloji tutkunlarıyla paylaştı. Yapılan paylaşıma göre, Xiaomi 17 modelleri satışa sunulduktan yalnızca 5 dakika içerisinde en hızlı satış rekorunu kırdı.

Şirket, şimdilik net bir rakam vermese de yeni modellerin inanılmaz bir başlangıca imza attığını belirtiyor. Öte yandan bağımsız analistlerin görüşleri de oldukça olumlu. Nitekim Xiaomi 17'nin markanın şimdiye kadarki en çok satan amiral gemisi serisi olacağı iddia ediliyor.

Yeni Telefonlar Başarısını Neye Borçlu?

Yeni serinin yakaladığı bu satış başarısının arkasında birden fazla etken yatıyor. Özellikle ana modelden en üst düzey telefona kadar serideki tüm cihazların seleflerine kıyasla önemli yükseltmelerle geldiğini görüyoruz.

Özellikle Pro modellerin sahip olduğu çift ekran, yenilenen tasarım çizgisi ve tabii ki tüm modellerin güç aldığı Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinin bu başarıda önemli bir rol üstlendiği söyleniyor. Ancak uzmanların vurguladığı başka bir faktör de var.

Hatırlamak gerekirse, geçtiğimiz yıl tanıtılan Xiaomi 15 serisi başlangıçta sadece Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro olmak üzere iki modelden oluşuyordu. Serinin en üst düzey modeli Xiaomi 15 Ultra bu modellerden daha sonra satışa sunulmuştu.

Analistler Xiaomi'nin bu yıl farklı bir strateji uygulayarak Xiaomi 17 Pro Max'i de diğer modellerle birlikte piyasaya sürmesinin, satış rakamlarının artışında önemli bir etken olabileceği belirtiyor. Zira, üst düzey özellikler sunan Pro modellerinin kullanıcıların ilgisini çekerek satış rakamlarını yukarıya taşıdığını görüyoruz.

Peki siz yeni serinin satış rekoru kırması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni modeller en iyi Xiaomi telefonlar arasında katılabilir mi? Yorumlarda buluşalım.