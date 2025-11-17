200 MP Kameralı Xiaomi 17 Ultra İçin Tarih Netleşti!

En büyük Android telefon üreticilerinden Xiaomi, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Son aylarda Xiaomi 17 Ultra sızıntılarıyla gündeme gelen Çinli teknoloji devi, yeni amiral gemisi üzerinde yoğun şekilde çalışmayı sürdürüyor. Şimdi ise cihazın tanıtım takvimiyle ilgili önemli bir gelişme ortaya çıktı. İşte Xiaomi 17 Ultra tanıtım tarihi...

Xiaomi 17 Ultra Tanıtım Tarihi Netleşti

Güvenilir sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station (DCS), Xiaomi 17 Ultra’nın aralık ayında tanıtılacağını öne sürmüştü. Diğer bir güvenilir isim olan Kartikey Singh ise takvimi daha da netleştirerek lansman için aralık ayının dördüncü haftasına işaret etti. Buna göre Xiaomi 17 Ultra’nın 22/23 veya 27/28 Aralık tarihlerinden birinde duyurulması bekleniyor.

Bu seçenekler arasında 27/28 Aralık daha güçlü bir ihtimal olarak öne çıkıyor. Zira Xiaomi 12 ve 12 Pro da 28 Aralık’ta tanıtılmıştı. Şirket önümüzdeki günlerde tarihi duyuracaktır.

Xiaomi 17 Ultra, beklendiği gibi ilk olarak markanın ana vatanı olan Çin'de tanıtılacak ve piyasaya sürülecek. Diğer ülkelerde yani küresel olarak ne zaman duyurulacağı ise şimdilik belirsiz. Bu noktada 2026'nın başlarına dair bir beklenti var.

Beklenen Xiaomi 17 Ultra Özellikleri

Mevcut sızıntılara göre en iyi akıllı telefonlar arasında yer alacak Xiaomi 17 Ultra, 6,8 inç boyutunda LTPO OLED bir ekranla gelecek. Bu panel 2K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızıyla amiral gemisi seviyesinde bir görüntü deneyimi sunacak. Gücünü Qualcomm’un en yeni işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5’ten alması beklenen cihaz, 7.500 mAh kapasitesindeki büyük bataryasıyla dikkat çekecek.

Kutusundan Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile çıkması beklenen model, 100W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteğiyle gelecek. Ön tarafta 50 MP’lik güçlü bir özçekim kamerası yer alırken, arka tarafta 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açı, 50 MP telefoto ve 200 MP periskop telefoto sensörlerinden oluşan dörtlü bir kamera sistemi bulunacak.

Beklenen Xiaomi 17 Ultra özellikleri şu şekilde sıralandı: